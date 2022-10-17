Цитата дня

«До Степана Бандери позитивне ставлення має 74% українців – за кілька років зростання в три рази. Я не думаю, що мешканець півдня, сходу чи центру за ці роки прочитав чи дізнався щось нове про Степана Бандеру. Він просто зрозумів, що Росія – ворог. Відповідно, кожен, хто захищав свою незалежність від неї – він наш»

соціолог Олексій Антипович