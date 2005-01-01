Компанія Canon припинила продаж останнього плівкового фотоапарата

Компанія Canon припинила продавати останню плівкову фотокамеру EOS-1V. Про це компанія повідомила на японській версії сайту Canon, інформує «Громадське».

Компанія продовжить ремонтувати продані EOS-1V до 31 жовтня 2025 року. При цьому Canon попереджає, що в разі нестачі деталей заявки на ремонт, можливо, відхилятимуться вже з кінця жовтня 2020 року.

Canon EOS-1V – професійна плівкова фотокамера, випущена в 2000 році. Її виробництво припинилося в 2010 році, після чого Canon продовжила продавати залишилися на складах екземпляри EOS-1V.

Компанію Canon заснували в Японії в 1937 році, вона виробляла плівкові фотокамери з моменту заснування. Першу цифрову камеру RC-701 Canon запустила в серійне виробництво в 1986 році.