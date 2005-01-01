Компанія Disney презентувала ігровий фільм за культовим мультфільмом

В український прокат «Дамбо» вийде 28 березня 2019 року

Компанія Disney представила перший тізер повнометражного фільму «Дамбо», режисером якого став Тім Бертон («Едвард руки-ножиці», «Аліса у Дивокраї», «Труп нареченої»).

Головні ролі в картині виконали Єва Грін, Майкл Кітон, Колін Фаррелл, Денні Девіто.

Сюжет заснований на оригінальному мультфільмі Disney 1941 року і розповість історію циркового слоненяти з великими вухами на ім’я Дамбо, який навчився літати.

В український прокат «Дамбо» вийде 28 березня 2019 року.

Нагадаємо, що минулого року компанія Disney уже представила ігрову версію свого класичного мультфільму. Фільм «Красуня та чудовисько» із Емою Вотсон у головній ролі мав у прокаті великий успіх.