Компанія Disney презентувала ігровий фільм за культовим мультфільмом

КультураК.С., сьогодні, 15:351980

До теми

Компанія Disney презентувала ігровий фільм за культовим мультфільмом
В український прокат «Дамбо» вийде 28 березня 2019 року

Компанія Disney представила перший тізер повнометражного фільму «Дамбо», режисером якого став Тім Бертон («Едвард руки-ножиці», «Аліса у Дивокраї», «Труп нареченої»).

Головні ролі в картині виконали Єва Грін, Майкл Кітон, Колін Фаррелл, Денні Девіто.

Сюжет заснований на оригінальному мультфільмі Disney 1941 року і розповість історію циркового слоненяти з великими вухами на ім’я Дамбо, який навчився літати.

В український прокат «Дамбо» вийде 28 березня 2019 року.

Нагадаємо, що минулого року компанія Disney уже представила ігрову версію свого класичного мультфільму. Фільм «Красуня та чудовисько» із Емою Вотсон у головній ролі мав у прокаті великий успіх.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Фільм «Месники: Війна нескінченності» встановив світовий рекорд касових зборів ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук