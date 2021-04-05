Південнокорейська компанія LG Electronics заявила, що припиняє виробляти смартфони, оскільки це збитковий для неї бізнес.

«Стратегічне рішення LG вийти з надзвичайно конкурентного сектора мобільних телефонів дозволить компанії зосередити ресурси у таких сферах, як деталі для електромобілів, розумні будинки, робототехніка і штучний інтелект», – йдеться у заяві компанії, опублікованій у понеділок, 5 квітня.

LG перестане виробляти телефони, а старі моделі продовжить продавати, поки є запаси на складах. Очікується, що усі телефони розпродадуть до 31 липня.

При цьому LG продовжить надавати сервісну підтримку та оновлення програмного забезпечення для смартфонів протягом періоду, який буде залежати від регіону.

Як пише BBC, Ще у січні південнокорейський гігант електроніки заявив, що розглядає варіант позбутися мобільного підрозділу, адже компанія за 6 років зазнала збитків на $4,5 млрд. LG навіть вела переговори про продаж частини бізнесу, але вони не мали успіху.

Бізнес з виробництва смартфонів є найменшим з пʼяти підрозділів LG, на нього припадає лише 7,4% виручки. Наразі частка компанії на світовому ринку мобільних телефонів становить близько 2%. Якщо технологічний гігант Samsung минулого року відвантажив 256 мільйонів смартфонів, то LG — 28 мільйонів.

Ще у 2013 році компанія LG була третім за величиною виробником смартфонів, а зараз керівники компанії заявили, що ринок мобільних телефонів став «неймовірно конкурентним».

LG як і раніше має сильний бізнес у сфері побутової електроніки, особливо побутової техніки та телевізорів. LG — другий за обсягом продажів телевізійний бренд у світі після Samsung.

Окрім цього, у грудні компанія запустила спільне підприємство з постачальником автомобілів Magna International, яке буде виробляти ключові компоненти для електромобілів.