Національна комісія, що здійснює державне регулювання у галузях енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), змінила стандарти якості постачання електроенергії і механізм виплати компенсацій споживачам за порушення цих стандартів. Про це повідомила прес-служба комісії.

Нові стандарти якості постачання електроенергії набули чинності 1 серпня 2021 року.

Згідно зі змінами, максимально допустимий період відсутності електрики хоча б в одній фазі трифазної лінії через відключення скоротили з 24 годин до 22 годин на місяць, але не більше від 12 годин поспіль влітку і шість годин взимку (раніше було 24 години).

Якщо термін без світла є більшим, побутовий споживач має право вимагати компенсацію в 200 грн плюс 50 грн за кожну наступну годину без електрики. Для споживачів-юридичних осіб компенсація становить 600 грн.

Загалом упродовж року обленерго має право проводити 11 планових відключень, сім аварійних (для міст) і дев’ять аварійних – для сіл.

Граничні терміни відключення для великих ремонтних робіт, наприклад заміни лінії, під час яких дозволений максимальний термін відключення – 24 години влітку і вісім взимку (раніше було 48 годин). За відсутності електрики понад добу поспіль сума компенсації зросла з 200 грн до 300 грн.

Окрім того, було збільшено компенсацію за перевищення термінів усунення причин неякісного постачання електроенергії – з 100 грн до 200 грн.

Щоби отримати компенсацію, споживачеві треба звернутися до обленерго із заявою. Обленерго має відповісти на це прохання, вказавши найменування лінії (трансформатора), до якої приєднаний споживач, кількість планових і аварійних відключень, кількість відключень не з вини обленерго, висновок про дотримання або ігнорування стандарту якості. Часто обленерго нараховують компенсації і без звернень споживачів.

Якщо відповідь обленерго не задовільнить абонента, він може скерувати її копію в НКРЕКП для подальшого розгляду.

Звернутися до комісії можна листом за адресою 03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19, тел. (044) 204-48-27. Електронна адреса – box@nerc.gov.ua. Або ж через мобільний застосунок «Енергетика онлайн». Його можна завантажити в Google Play чи App Store.

Як уточнила членкиня НКРЕКП Ольга Бабій в коментарі УНІАН, обленерго нараховують компенсацію у платіжки за той місяць, в якому була планова перерва з електропостачання. За її словами, якщо внаслідок стрибка напруги у споживача згоріли побутові прилади, то він повинен звертатися до обленерго по компенсацію, а в разі виникнення спору – це питання розгляне Державна інспекція з енергетичного нагляду.

Згідно з даними НКРЕКП, протягом 2020 року обленерго виплатили 3,2 млн грн компенсації 34 000 споживачам за відсутність електрики. У першому півріччі 2021 року – 4 млн грн.