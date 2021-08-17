Кабінет міністрів оприлюднив на офіційному порталі постанову №859 від 11 серпня про зміни на ринку електричної енергії в Україні. Документ передбачає зниження цін на електроенергію для більшості побутових споживачів – до 1,44 грн/кВт-год.

ZAXID.NET виокремив з цієї постанови найважливіше для домогосподарств.

Нова вартість електрики для населення

Тариф на електроенергію у 1,44 грн/кВт-год запровадили побутових споживачів, які витрачають електрики до 250 кВт за місяць. Для тих, хто споживає понад цей обсяг тариф буде 1,68 грн/кВт-год.

Згідно з даними Нацкомісії, що регулює енергетику та комунальні послуги, в країні 13,4 млн домогосподарств (79,8% від загальної кількості) споживають менше від 250 кВт на місяць.

Тарифи для колективних споживачів

Для гуртожитків та колективних побутових споживачів діятиме тариф у 1,68 грн/кВт-год.

За такою ж вартістю оплачуватимуть електрику багатоквартирні житлові будинки (включно з гуртожитками) на технічні цілі та освітлення дворів та східців, а також дачні, дачно-будівельні та гаражно-будівельні кооперативи, садові товариства, кооперативи за роботу насосів і освітлення територій.

1,68 грн/кВт-год платитимуть також юридичні особи, що оперують житлом для внутрішньо переміщених осіб та релігійних організацій.

Багатозонні лічильники

Якщо у споживача встановлений багатотарифний лічильник, тоді за спожиту електрику він сплачуватиме з урахуванням додаткового коефіцієнту.

За двозонним диференціюванням за періодами часу з 23:00 до 7:00 коефіцієнт становитиме 0,5 від фіксованої ціни. Себто в цей період електрика коштуватиме не 1,44 грн/кВт-год , а 0,72 грн (за споживання до 250 кВт).

За тризонним диференціюванням:

1,5 від фіксованої ціни в години максимального навантаження енергосистеми – з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 . Це 2,16 грн.

від фіксованої ціни в години максимального навантаження енергосистеми – та . Це 2,16 грн. 0,4 фіксованої ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми – з 23:00 до 7:00. Це 0,576 грн.

В інші періоди часу ціна дорівнюватиме фіксованому тарифу – 1,44 грн за споживання до 250 кВт та 1,68 грн понад цей ліміт.

Термін дії

Нові тарифи наберуть чинності 1 жовтня 2021 року і діятимуть щонайменше до 30 квітня 2022 року.

Компенсація за електричне опалення

Щодо споживачів, які використовують електроенергію для опалення, урядова постанова не передбачає пільгового тарифу.

Пільги для тих, хто опалює житло за допомогою електричних котлів, були скасовані ще з 1 січня 2021 року. Тоді уряд ухвалив рішення про компенсацію витрат частині споживачів, але лише за перший квартал.