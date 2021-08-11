Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 11 серпня, постановив знизити ціни на електроенергію для домогосподарств, які споживають менш як 250 кВт/год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня, повідомив в Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Інфографіка КМУ

В той самий час для тих українських родин, які споживають більше 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для населення – 90 копійок за перші 100 кВт/год – з січня 2021 року та встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Механізм покладення спеціальних обов’язків (ПСО) полягає в тому, що уряд зобов’язав державні енергогенерувальні компанії «Енергоатом» та «Укргідроенерго» продавати значну частину своєї енергії для потреб населення за цінами, які майже дорівнюють собівартості її виробництва.

Відтепер державні компанії продаватимуть електроенергію за дешевою ціною напряму постачальникам універсальних послуг. Зазвичай це збутові компанії обленерго, у яких в підсумку населення купуватиме електрику за фіксованою ціною 1,68 грн.

Раніше уряд стверджував, що без ПСО ціна електрики для населення становитиме близько 3,3 грн/кВт-год.