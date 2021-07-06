На посаду директора "Мистецького арсеналу" оголосять повторний конкурс

У вівторок, 6 липня, відбулось засідання конкурсної комісії з обрання директора «Мистецького арсеналу» у Києві. Жоден із кандидатів не набрав більшості голосів, але найбільше підтримки отримав колишній міністр культури часів екс-президента Віктора Януковича Михайло Кулиняк. Про це у Facebook повідомив один із членів комісії Гліб Вишлінський.

Михайло Кулиняк отримав 4 голоси із 9, чинна директорка «Мистецького арсеналу» львів’янка Олеся Островська-Люта отримала три голоси, екс-директорка музейно-культурного комплексу Наталя Заболотна та ще одна кандидатка Ірина Кислян отримали по одному голосу. Загалом у конкурсі мали взяти участь 10 кандидатів, та одна відкликала заяву ще до голосування.

Іншими кандидатами були також колишній керівник «Арсеналу» Ігор Дідковський, мистецтвознавиця Ольга Балашова, галерист і куратор Євген Березницький, колишній директор палацу «Україна» Роман Недзельський та співзасновниця і продюсерка Театру Єсіних Алла Демура.

«У нас 9 членів Комісії, потрібно набрати 5 голосів. Жоден з кандидатів їх не набрав. Буде оголошено повторний конкурс. В ньому можуть взяти участь теперішні конкурсанти і нові, якщо висловлять бажання», – сказав під час засідання конкурсної комісії ректор Національної академії керівних кадрів культури Василь Чернець, якого цитує Укрінформ.

Директора «Мистецького арсеналу» мають обрати на 5 років.

Михайло Кулиняк, який набрав найбільшу кількість голосів, у 2010-2012 роках був міністром культури в уряді Миколи Азарова, після цього він був директором палацу «Україна», а потім – директором Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.