В Україні визнали законною конфіскацію нерозмитнених авто

Конституційний суд України визнав законність штрафу або конфіскації транспортних засобів, які було ввезено без сплати мита. Про це повідомили у прес-службі КСУ у середу, 6 вересня.

У відомстві зазначили, що право власності може бути обмежене.

Предметом розгляду була стаття Митного кодексу України. У ній сказано, що перевищення встановленого строку тимчасового ввезення автомобілів для особистого користування та комерційних транспортних засобів на територію України на більш як 30 днів, а також втрата або розібрання таких транспортних засобів, включно з їхнім демонтажем, тягне за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію зазначених транспортних засобів.

У Конституційному суді України наголосили, що будь-яке втручання у право власності має ґрунтуватися на законі. Саме тому суди можуть призначати покарання за такі порушення в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, що з 2020 року набули чинності жорсткі санкції за порушення правил ввезення автомобілів із іноземною реєстрацією. Для автомобілів, ввезених з початку 2015 року і до цієї дати їхня дія раніше була відстрочена.

Штраф за перевищення терміну перебування автомобілів з іноземною реєстрацією від 20 до 30 діб становив 85 тис. грн. У разі перевищення терміну більш ніж на 30 діб передбачено штраф 170 тис. грн або конфіскацію.

Аналогічні розміри штрафів та за перевищення термінів тимчасового ввезення – за порушення на 20-30 діб сума штрафу становить 85 тис. грн. За порушення терміну більш ніж 30 діб, а також у разі втрати чи розкомплектування авто – 170 тис. грн або конфіскація.

Крім цього, передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, який тимчасово ввезений на митну територію України або поміщений під митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого автомобіля з комерційною метою. За такого порушення доведеться заплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тис. грн.