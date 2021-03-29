Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі
Наразі невідомо, коли в Суецькому каналі відновиться судноплавство
Контейнеровоз Ever Given, який застряг в Суецькому каналі 23 березня і фактично заблокував його, зняли з мілини, повідомила транспортна компанія Inchcape в Twitter.
Поки невідомо, як скоро канал буде відкритий для руху кораблів.
Як пише Bloomberg, зняти контейнеровоз з мілини вдалося після того, як рятувальні команди витягли 27 тисяч кубометрів піску, в якому він застряг.
Чому заблоковано Суецький канал
23 березня гігантський 400-метровий контейнеровоз Ever Given сів на мілину в Суецькому каналі, перекривши один з найзавантаженіших морських торговельних шляхів у світі.
Оскільки судно заблокувало рух, щодня через канал не можуть пройти товари на суму 9,6 млрд доларів.
27 березня контейнеровоз Ever Given зрушили з місця. Він прямував з Китаю в Роттердам. Екіпаж не постраждав.
Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий в 1869 році. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти і 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.