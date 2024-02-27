Лора Перґоліцці похвалилася подарунком від шанувальників з Росії

У Литві скасували концерт американської співачки Лори Перґоліцці, більше відомої під псевдонімом LP. Раніше співачка опублікувала відео в худі з кораблем, вітрила якого були пофарбовані в кольори російського прапора. Про це 27 січня повідомив литовський суспільний мовник LRT.

26 лютого на своїй сторінці в Instagram Лора Перґоліцці похвалилася подарунком від шанувальників з Росії – білим худі із зображенням корабля в кольорах прапора РФ з написом «LP Russia official». Вона також показала листівку від росіян, сказавши, що подарунок було зроблено ще у 2020 році, коли концерти співачки було скасовано через пандемію Covid-19, тому вона отримала подарунок лише зараз. У відео LP висловила подяку росіянам та відзначила обліковий запис свого російського фан-клубу.

Після публікації відео, у соціальних мережах почали лунати заклики бойкотувати і навіть скасувати найближчий концерт LP, який мав відбутись 4 березня на «Жальгіріс Арені» у литовському Каунасі. Пізніше відео співачки видалили, а згодом опублікували в Instagram нове повідомлення, де LP зазначила, що «любить і підтримує українців».

«Я так пишаюся і вдячна своїм шанувальникам у всьому світі, і я знаю, що в країнах Балтії багато українських біженців, і я хотіла б, щоб мої українські друзі знали, як сильно я вас підтримую. Я завжди підтримувала і люблю вас», – сказала співачка, не згадавши про попереднє відео.

Однак згодом, представники «Жальгіріс Арени», де мав відбуватись концерт, заявили, що подію скасовано, додавши, що «не будуть терпіти меседжів на підтримку країни-агресора».

«“Жальгіріс Арена” в Каунасі має чітку громадянську та ціннісну позицію – ми рішуче підтримуємо Україну. Після підтвердження фактів разом з організаторами заходу Medusa Concert ми ухвалили спільне рішення про скасування концерту. Цим рішенням ми хочемо звернути увагу як LP, так і інших артистів, які планують заходи в Литві, що ми не будемо терпіти меседжів на підтримку країни-агресора», – заявив керівник заходів на арені Мантас Ведріцкас.

42-річна співачка та авторка пісень із США Лора Перґоліцці розпочала свою кар’єру ще у 2001 році, але широку популярність отримала у 2016-му, коли випустила пісню «Lost on You». Після цього LP неодноразово виступала в Україні. Після початку російського повномасштабного вторгнення у підтримку України на своїх концертах виступала з українським прапором.