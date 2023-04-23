Охорона на концерті Noize MC у Кишиневі вивела із зали українців та відібрала прапори

22 квітня під час концету російського виконавця Noize MC [Іван Алєксєєв] у Кишиневі, охорона силою відібрала державний прапор в українки та вивела кількох людей із зали. Про це пише молдовсьий портал Newsmaker.

На опублікованому відео видно, як дівчина взяла український прапор та підняла його над головою. Одразу після втрутилися охоронці, відібрали прапор та силою вивели кількох людей. Усе це відбувалось під час виконання україномовної пісні Noize MC «Вуду», присвяченої російсько-українській війні.

Дії охорони помітив Noize MC [виконавець відомий своєю проукраїнською позицією], який зупинив виступ і заявив, що поки прапор та людей не повернуть – він не співатиме. Через деякий час прапор та людей повернули в залу і концерт продожився. Організатори пояснили такі дії охоронців тим, що під час концерту нібито було заборонено демонстрацію будь-яких прапорів.

Іван Алєксєєв [більш відомий під псевдонімом Noize MC] – російський репер, рок-музикант, співак, композитор та актор. Відомий своєю проукраїнською позицією. Ще 14 серпня 2014 року, після анексії Криму, музикант виступив на львівському фестивалі ZaxidFest, загорнувшись у прапор України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну висловлювався на підтримку України та критикував дії Росії. У березні 2022 випустив кліп на україномовну пісню «Вуду», присвячену російсько-українській війні. Навесні 2022 року провів благодійний тур країнами Європи, кошти з якого були спрямовані на допомогу українським біженцям. На одному з концертів виконав пісню «Аусвайс», в якій визнав колективну вину росіян у війні проти України.