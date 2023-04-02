Українець Данила Заморило виграв золото у фіналі вагової категорії 63,5 кг

Українського боксера Данила Заморила змусили зняти прапор України на турнірі у литовському Каунасі. Про це повідомляє Luckypunch.net.

Українець виграв золото у фіналі вагової категорії 63,5 кг, здолавши казахстанця Султана Муссінова. Після бою на церемонію нагородження 21-річний представник Львівщини вийшов із прапором України на плечах. Проте вже за кілька секунд до нього підійшов представник організаторів та після короткої суперечки змусив прибрати прапор.

Загалом на турнірі Україна здобула 13 нагород (6 золотих, 2 срібні, 5 бронзових) і перше місце у загальнокомандному заліку серед 17 країн-учасниць.

Організатором турніру була Федерація боксу Литви, що підпорядковується Міжнародній боксерській асоціації (IBA). Президетом останньої є росіянин Умар Кремльов. Минулого року ця організація вирішила призупинити діяльність Федерації боксу України, мотивуючи це «втручанням уряду» в справи ФБУ. Також IBA заборонила українським боксерам виступати під українським прапором на юніорському чемпіонаті Європи з боксу.

Натомість наші боксери мали б виступати під нейтральним прапором. Однак українці відмовилися це робити, тож не вийшли на бій. Таким чином їм були зараховані поразки. Після цього юніорська збірна України вирішила покинути турнір.