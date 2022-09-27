Юніорська збірна України з боксу влаштувала протест проти рішення ІВА та виконала державний гімн

На Чемпіонаті Європи з боксу, який відбувається в італійському місті Монтезільвано, збірну України змусили виступати під нейтральним прапором. У офіційній трансляції чемпіонату зазначили, що українські представники будуть виступати під прапором Міжнародної боксерської асоціації (IBA). Українці відмовилися виходити на ринг та влаштували протест. Про це повідомив головний редактор видання «Трибуна» Олег Щербаков у Facebook.

У вівторок, 27 вересня, на ринг не вийшли українські спортсмени Артем Марчук та Відаді Зейнієв, перемогу присудили їхнім суперникам. Українська збірна влаштувала протест. Із державним прапором спортсмени скандували «Україна» та виконали державний гімн.

Фото прінт-скріни відео та Трибуна.ua

Ситуацію прокоментував очільник ФБУ Кирило Шевченко, зазначивши, що спортсменів хотіли змусити зняти український прапор і виступати під прапором IBA.

«Події, що відбулися сьогодні на чемпіонаті Європи в Італії, а саме той ультиматум, який нам виставила перед початком змагань російська влада IBA, разом із віце-президентом, колишнім громадянином України Володимиром Продивусом — це категорично неприпустимо. Наших спортсменів хотіли змусити зняти український прапор і виступати під прапором IBA, як знеособлену команду. Це суперечить усім законам і це спроба образити честь наших хлопців та честь нашої країни», — заявив Кирило Шевченко.

Раніше Міжнародна боксерська асоціація призупинила діяльність Федерації боксу України (ФБУ), нібито через втручання уряду в її діяльність. Тож на ЧЄ Міжнародна асоціація з боксу, яку очолює росіянин Умар Кремльов, заборонила виступати українцям під державним прапором.

Зазначимо, з 2008 року посаду голови ФБУ очолював Володимир Продивус, друг Умара Кремльова. У травні Продивуса було обрано до Ради директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA). У червні його звільнили з посади, призначивши на цю посаду Кирила Шевченка. Продивус не погоджувався з цим рішенням.

Зазначимо, що Україну на чемпіонаті Європи мали представити 13 юніорів та 13 юніорок.

Склад збірної України серед юніорів:

44-46 кг — Арсен ЗЕМНУХОВ (Вінницька область)

48 кг — Максим ЧЕКІН (Вінницька область)

50 кг — Расул ГУЛІЄВ (Одеська область)

52 кг — Відаді ЗЕЙНІЄВ (Донецька область)

54 кг — Ренат ЧУБРЕВИЧЕВ (Донецька область)

57 кг — Артем МАРЧУК (Вінницька область)

60 кг — Богдан ЧЕЛДИК (Харківська область)

63 кг — Марк ЛОМАКІН (Київ)

66 кг — Олег ГІЧВА (Львівська область)

70 кг — Нікіта ЗАХАРЧЕНКО (Дніпропетровська область)

75 кг — Артур КАСЬЯНОВ (Запорізька область)

80 кг — Валентин ДУДАРЕНКО (Сумська область)

80+ кг — Олександр СЛЄСАРЕВ (Одеська область)

Старший тренер: Віктор Васильович ПЕТРОВ.

Склад збірної України серед юніорок:

44-46 кг — Таїсія ПОКУСАЙ (Дніпропетровська область)

48 кг — Аліна ПРАВДИВА (Хмельницька область)

50 кг — Дар'я МАХРОВА (Дніпропетровська область)

52 кг — Яна СВЕРТОКА (Київ)

54 кг — Божена МЕЛЬНИК (Рівненська область)

57 кг — Юлія СТУПАКОВА (Харківська область)

60 кг — Тетяна ВИНОГРАДОВА (Дніпропетровська область)

63 кг — Вікторія ЗАХАРЧУК (Волинська область)

66 кг — Марина ШЕВЧЕНКО (Полтавська область)

70 кг — Ольга ПИЛИПЧУК (Хмельницька область)

75 кг — Анастасія ТАРАН (Дніпропетровська область)

80 кг — Каріна ЗВЕРЄВА (Полтавська область)

80+кг — Вікторія ЩЕРБИНА (Дніпропетровська область)

Старший тренер: Валерій Павлович ХЛИСТОВ.