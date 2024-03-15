У п’ятницю, 15 березня, у Львові сім’ям загиблих захисників 24-ї ОМБр ім. короля Данила вручили ордени «Хрест Героя». Нагородження влаштували з нагоди Дня українського добровольця. Воно відбулося у храмі святих апостолів Петра і Павла, де також помолилися за загиблих захисників.

Орден «Хрест Героя» – це нагорода, яку започаткували у 24-ій ОМБр задля вшанування пам’яті і подвигу усіх загиблих побратимів з 2014 року у війні з Росією. Нагородження провели втринадцяте. Загалом ордени отримали вже понад тисячу родин.

«Проводимо сьогодні нагородження з нагоди Дня українського добровольця. Добровольці – це третина, але більшість прийшли в 2022 році. Бо, ті, що були раніше, контрактники, офіцери, які були навчені, загинули, бо перші прийняли удар», – розповів помічник командира 24-ї ОМБр ім. короля Данила Іван Татауров.

«Дуже важливо, коли людина є патріотично налаштована, є свідомим громадянином України, вона розуміє, що треба йти, захищати наші кордони, відбивати ворога, який на нашій території», – зазначив заступник командира 24-ї ОМБр ім. короля Данила Андрій Базюк.

Нагороди цього разу отримали 50 родин загиблих захисників.

«Мій батько загинув якраз на другу річницю повномасштабного вторгнення – 24 лютого. Загинув в Донецькій області в населеному пункті Дружба, якщо я не помиляюся, від мінометного обстрілу. Пішли ми разом добровільно з перших днів війни. Вже два роки відвоювали. Дуже важко без батька, а ця нагорода буде великою пам’яткою про нього», – розповів син загиблого бійця Леоніда Гончарука Денис Гончарук.

«Я приїхала отримати нагороду загиблого сина, йому було 39 років. Він вернувся з Португалії і напочатку війни пішов воювати добровольцем. Пройшов всі гарячі точки і загинув під Бахмутом в селі Опитне. Мені дуже важко, він одна дитина в мене. Я постійно спілкуюся із побратимами свого сина, вони телефонують мені, приїжджають, ми разом їздимо до Саші на цвинтар. Хлопці не лишають мене», – розповіла мама загиблого бійця Олександра Кошака Галина Кошак.

Зазначимо, перейняти ініціативу нагородження полеглих побратимів вже вирішили й інші бригади, зокрема, 128-ма Закарпатська гірсько-штурмува бригада та 14-та Волинська окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

Нагадаємо, 24-та ОМБр ім. короля Данила одна з перших почала відбивати наступ ворога на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підрозділи бригади вели бої за Попасну, Гірське та Золоте, Лисичанськ та Сєверодонецьк, Комишуваху, Вовчорівку та Соледар, брали участь в звільненні Херсона. Бійці вже півтора року виконують бойові завдання на Донеччині, на Горлівському напрямку.