У Львові сім’ям загиблих захисників вручили ордени «Хрест Героя». Нагородження традиційно відбулося у храмі святих апостолів Петра і Павла у п’ятницю, 26 січня. Відзнаки отримали 50 родин загиблих бійців 24-ї ОМБр ім. короля Данила.

Орден «Хрест Героя» – це нагорода, яку започаткували у 24-ій ОМБр, щоб вшанувати пам’ять і подвиг усіх загиблих побратимів з 2014 року у війні з Росією. Нагородження провели вже водинадцяте. Продовжувати такі нагородження у бригаді планують доти, доки не відзначать усіх загиблих побратимів.

«Для рідних ці нагородження підкреслюють те, що військова частина не забуває своїх героїв, які загинули в цій війні. І ми пам’ятаємо кожного. В нас є книга пам’яті наших героїв, де імена полеглих хлопців викарбовані навіки», – розповів заступник командира 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила з морально-психологічного забезпечення, підполковник Андрій Базюк.

Перейняти ініціативу нагородження полеглих побратимів вже вирішили й інші бригади, зокрема, 128-ма Закарпатська гірсько-штурмува бригада та 14-та Волинська окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

На нагородження прийшли рідні загиблих захисників, вони зазначають, що орден «Хрест Героя» – це пам’ятка про їхніх синів, дочок, чоловіків та татів.

«З 24 лютого вони були і в Попасній, і під Бахмутом, і Катеринівка. Загинув Михайло біля Оріхово-Василівки Бахмутського району 13 березня 2023 року від осколкового поранення. Він в 2014 році сам пішов добровольцем, проходив службу, а коли демобілізувався, то був резервістом першої черги, і коли почалося повномасштабне вторгнення, як свідомий українець, він пішов у військкомат. Для мене він найкращий чоловік, наш найкращий тато, а для України найкращий син», – розповіла дружина загиблого героя Михайла Соляка Ірина Соляк.

«Казали, що йшов на штурм і під час бойових дій його вбила куля снайпера. Загинув 23 грудня 2023 року. Йому був 41 рік. У нього залишилося дві донечки. Він казав, що з його допомогою скоріше буде перемога. Мій Андрійко з початком війни пішов у військкомат, йому сказали чекати, а потім, коли їхав на роботу, його мобілізували. Він для мене герой, він не втікав. Мені б краще син був живий, але нагорода буде як пам’ять», – розповіла мама загиблого героя Андрія Федіна Ганна Федін.

Окрім нагородження, рідні загиблих захисників, представники влади та 24-ї ОМБр ім. короля Данила помолилися за полеглих героїв.

Зазначимо, 24-та ОМБр ім. короля Данила одна з перших почала відбивати наступ противника на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підрозділи бригади вели бої за Попасну, Гірське та Золоте, Лисичанськ та Сєверодонецьк, Комишуваху, Вовчорівку та Соледар, брали участь в звільненні Херсона. Зараз бригада продовжує відбивати українські землі у ворога на Донецькому напрямку.