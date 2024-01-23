До участі у проекті запросили 12 військових

В Україні стартував фотопроект «Лють» в якому взяли участь 12 військових. Всі фото розмістили у календарі, де кожен з військових символізуватиме наступні 12 місяців стійкості та хоробрості 2024 року. Кошти з продажу календарів благодійний фонд «1991», який є ініціатором проекту, скерує на покупку 500 FPV дронів для захисників.

Для календаря фотографувалися 12 військових: Богдан Кротевич (Тавр), Вадим Ворошилов (Karaya) Андрій Лімонтов (Людоїд), Масі Найєм (Ганз), Василь Гриценко (Чучупак), Олександр Будько (Терен), Гліб Стрижко (Зулу-2), Асан Ісенаджиєв (Хасан), Дмитро Гержан (Тритон), Євгеній Громадський (Гром), Микола Кущ (Фрост), а також Роман Костенко (Гром).

«Говорити про війну і про потреби побратимів на фронті – залишається однією з головних задач. Вирішив долучитись до фотопроекту, бо якщо він допоможе закупити ще 500 дронів, які допоможуть виконувати бойові задачі і захищати їх життя, то чому б ні. Об’єднане суспільство – єдине, що дасть нам шанс цю війну таки виграти, нехай цей календар, який створили зусиллями цивільних і військових, буде таким нагадуванням», – зазначив ветеран Cашко Терен.

Автором фото є Віталій Юрасов, також відомий своїми роботами для ЗСУ, ГУР, СБУ, ССО, Офісу президента України, ДПСУ, НГУ тощо. Більшість учасників календаря служать, тому частина зйомок відбувалась не лише у Києві, але і на Сході, зокрема у Покровську та Краматорську. До участі у проекті благодійний фонд «1991» запросив 12 військових, кожен з них символізуватиме наступні 12 місяців стійкості та хоробрості 2024 року.

«Ми не плекаємо надій, що 2024 буде простішим, а якраз навпаки, саме тому хочемо бути надійним тилом. Розуміння, що потрібно створити фонд з'явилось після того, як ми втратили двох близьких друзів, які пішли захищати країну від початку повномасштабної. Цей фонд – присвята їм. Хочеться, щоб всі, хто боронить нас, мали все, що треба», – розповіла засновниця благодійного фонду «1991» Анастасія Сохацька.

Всі кошти з продажу календаря скерують на покупку 500 FPV дронів для 12-ї БрСпП «Азов» та 13-ї-ї БрОП «Хартія». Замовити календар і зробити донат можна за посиланням.