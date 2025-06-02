Серіал розповідає про молодого автослюсаря, який мріє про кар'єру психолога

У Києві завершились зйомки драмеді серіалу «Вітя», заснованого на короткометражному однойменному фільмі режисера Максима Сусіди. У 2023 році цей фільм став найкращою дипломною роботою в Українській Кіношколі та отримав пропозицію від медіагрупи Film.Ua на фестивальну дистрибуцію. Минулого року стрічка брала участь у національному короткометражному конкурсі українського кінофестивалю «Миколайчук OPEN» в Чернівцях. А на фестивалі European Short Awards фільм «Вітя» став переможцем у номінації «Східноєвропейське короткометражне кіно».

Тепер «Вітя» став original-серіалом та має стати важливим кроком для розвитку виробництва українських серіалів для ОТТ-платформ.

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Сюжет серіалу розповідає про молодого автослюсаря Вітю з Лубнів, який мріє про психологічну карʼєру в Києві. Психолог-початківець стає місцевою знаменитістю завдяки нестандартному підходу — консультувати клієнтів прямо на СТО, порівнюючи людську психіку з будовою автомобіля. Щодня він стикається з людськими переживаннями, допомагаючи кожному розібратися з власними страхами й проблемами. Утім, сам герой стикається зі складним вибором: залишитися в рідному місті чи вирушити до Києва, щоб досягти нових професійних висот. Що ж він обере?

Прем’єра серіалу запланована на осінь 2025 року.