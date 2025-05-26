Кадр з фільму «Ти – космос»

Українська трагікомедія «Ти – космос» Павла Острікова нарешті отримала дату прокату в Україні. Її можна буде переглянути з 20 листопада 2025 року.

Фільм «Ти – космос» розповідає про українського далекобійника Андрія Мельника, який після вибуху Землі залишається останньою людиною у всесвіті, поки на звʼязок не виходить француженка Катрін. В самому серці цієї історії лежить самотність і наше бажання знайти когось, кому ми можемо бути потрібні. Навіть, якщо для цього потрібно перетнути всю галактику. Це ті вічні теми, які завжди будуть актуальними, особливо в темні часи.

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Робота над фільмом тривала сім років. Спеціально для зйомок побудували модулі космічного корабля.

Прем’єра фільму відбулась на кінофестивалі у Торонто. З того часу картина встигла зібрати декілька нагород на престижних кінофестивалях.