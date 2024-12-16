Прем’єра фільму відбулась на кінофестивалі у Торонто

Українська трагікомедія «Ти – Космос» режисера Павла Острікова увійшла до списку найкращих фільмів 2024 року за версією Британського інституту кіномистецтв (British Film Institute - BFI). Загалом до списку увійшло 394 фільми, повідомляє Держкіно.

Перелік BFI був створений на основі опитування 118 експертів у сфері кінематографії з різних країн світу.

Фільм «Ти – космос» розповідає про українського далекобійника Андрія Мельника, який після вибуху Землі залишається останньою людиною у всесвіті, поки на звʼязок не виходить француженка Катрін. В самому серці цієї історії лежить самотність і наше бажання знайти когось, кому ми можемо бути потрібні. Навіть, якщо для цього потрібно перетнути всю галактику. Це ті вічні теми, які завжди будуть актуальними, особливо в темні часи.

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Прем’єра фільму відбулась на кінофестивалі у Торонто. З того часу картина встигла зібрати декілька нагород на престижних кінофестивалях.

Британський інститут кіномистецтв заснований у 1933 році, він займається дослідженням, розвитком та популяризацією кіно. Повний перелік фільмів можна переглянути за посиланням.