Збитки «Укрзалізниці» від корупції на закупівлях оцінили у 8 млрд грн за 2020 рік. Про це у Facebook повідомила Юлія Гришина, очільниця тимчасової слідчої комісії, створеної для перевірки й оцінки стану «Укрзалізниці».

«Після того, як ми почули один одного, НАБУ провело значну аналітичну роботу по закупівлях "Укрзалізниці". ... Збитки "Укрзалізниці" від корупції на закупівлях детективи оцінили у 8 млрд грн. І це лише за останній рік», – написала вона.

Депутатка зазначила, що 8 млрд грн на рік – це 21 млн грн в день або майже 1 млн грн в годину. За її словами, члени ТСК фокусуються на поточних злочинах:

«Завдання правоохоронців присікти не злочин, а запобігти повтору схем. Вони одні й ті самі впродовж багатьох років».

Раніше слідча комісія закликала Кабмін звільнити усіх членів правління «Укрзалізниці» разом із виконуючим обов’язки голови правління Іваном Юриком та розпочати пошук нових членів наглядової ради.