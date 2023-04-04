Аерокосмічна компанія Virgin Orbit британського мільярдера Річарда Бренсона припиняє свою діяльність

Заснована британським мільярдером Річардом Бренсоном компанія Virgin Orbit Holdings Inc. подала заяву на банкрутство. Про це у вівторок, 4 квітня, повідомляє Reuters.

Як повідомляється, компанія, що запускає супутники, не змогла забезпечити довгострокове фінансування, необхідне для відновлення після аварії ракети в січні. Тоді Virgin Orbit – дочірня компанія Virgin Group, конгломерату, що належить британському мільярдеру Річарду Бренсону, зробила першу в історії спробу запустити космічну ракету із Західної Європи, але вона закінчилася фіаско: проблема під час запуску призвела до того, що ракета не досягла орбіти і впала в океан.

Спеціально пристосований для нової ролі Boeing 747, який злетів з космодрому Корнуолл, випустив у космос ракету LauncherOne, але після від’єднання її від літака передчасно зупинився, і ракета не вийшла на орбіту.

Тижні кризових переговорів з потенційними інвесторами не змогли забезпечити нове фінансування для Virgin Orbit, яка витрачала близько 50 млн доларів щокварталу.

Кілька днів потому Virgin Orbit заявила, що сподівається зробити ще одну спробу запустити ракету з космодрому Корнуолл пізніше цього року, але в середині березня компанія оголосила про «перерву в роботі», щоб скоротити витрати. Потім компанія, яка планувала відправляти ракети в космос на комерційній основі, оголосила про звільнення 85% співробітників. Виконавчий директор Ден Гарт визнав, що бізнес «припинив свою діяльність в осяжному майбутньому».

Virgin Orbit була однією з небагатьох американських ракетних компаній, які успішно досягли орбіти за допомогою приватно розробленої ракети-носія. З 2020 року вона запустила шість місій, чотири з яких були успішними, а дві – невдалими.

Virgin Orbit була виділена з Virgin Galactic Бренсона в 2017 році, і мільярдер є її найбільшим акціонером, володіючи 75% акцій. Другий найбільший пакет акцій – 18% – належить еміратському суверенному фонду Mubadala, пише «Економічна правда».