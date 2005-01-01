Кравцов розповів подробиці про запуск прямого потяга з Мукачева до Будапешта

Потяг курсуватиме з мукачівського вокзалу прямо до угорської столиці

«Укрзалізниця» планує запустити прямий потяг за маршрутом Мукачево – Будапешт до кінця літа 2018 року, повідомив виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

«До кінця літа, за два місяці, євроколією маємо запустити обіцяний поїзд Мукачево – Будапешт», – написав він у Facebook у вівторок, 19 червня.

З його слів, новим потягом до столиці Угорщини можна буде дістатись за 6 годин. 400-кілометровий маршрут пролягатиме через угорські міста Дебрецен та Ньїредьгаза".

Проїзд у потязі у другому класі коштуватиме 711,84 грн, а у першому – 1043,62 грн. Втім, як випливає з допису, наразі ці тарифи, як і графік руху потяга, ще опрацьовуються.

Також очільник «Укрзалізниці» оприлюднив інфографіку, яка стосується запуску цього потяга.

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Також, за словами Кравцова, за 500 м від залізничного вокзалу станції "Мукачево" також буде побудована окрема посадочна платформа, яка примикатиме до колії стандарту 1435 мм.

«Крім нової платформи, впорядкуємо близько 40 км євроколії. У перспективі – пряме залізничне сполучення вузькою колією зі Словаччиною, Чехією та іншими країнами Євросоюзу», – зазначив він.

Вперше про намір запустити такий потяг стало відомо на початку травня. Тоді Кравцов розповів, що Угорщина надасть рухомий склад, який курсуватиме євроколією, яка і сполучає ці два міста. Тоді він наголосив, що на новому напрямку не витрачатиметься час на перестановку вагонів з широкої колії на вузьку, що є значною перевагою маршруту.