Депутати ЛОР просять уряд запустити швидкісні поїзди «Інтерсіті» на Закарпаття

Депутати Львівської облради просять запустити швидкісні потяги «Інтерсіті» на маршруті Київ-Ужгород

Депутати Львівської облради звернулися до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, Кабінету міністрів, Міністерства інфраструктури та комітету з питань транспорту Верховної Ради з пропозицією запровадити на маршруті залізничного сполучення Київ-Ужгород курсування швидкісних поїздів «Інтерсіті». За це проголосували 58 депутатів під час засідання сесії у вівторок, 19 червня.

«Після відкриття Бескидського тунелю, який збільшив пропускну здатність залізничного транспорту магістральним коридором, цілком доречно постає питання про те, щоб з’єднати швидкісним поїздом категорії «Інтерсіті» столицю України – Київ з обласним центром Закарпатської області – Ужгородом», – йдеться у зверненні.

Депутати вважають, що запуск через Бескидський тунель поїзда категорії «Інтерсіті» сполученням Київ – Ужгород істотно збільшить туристичні потоки і покращить сполучення між Закарпаттям та столицею України та просять підтримати їхню ініціативу.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року президент України офіційно відкрив новий двоколійний Бескидський тунель, будівництво якого коштувало 2,9 млрд грн. Довжина нового тунелю – майже 2 км, ширина – 10,5 м, а висота – 8,5 м. Пролягає він на 180-метровій глибині під Бескидським хребтом. Пропускна здатність – сто пар потягів зі швидкістю 70 км/год. за добу.