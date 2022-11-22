Кріштіану Роналду повернувся в «Манчестер Юнайтед» влітку 2021 року

Англійський футбольний клуб «Манчестер Юнайтед» припинив співпрацю з португальським футболістом Кріштіану Роналду. Про це у вівторок, 22 листопада, повідомила прес-служба клубу.

Як вказано у заяві клубу, контракт із 37-річним Кріштіану Роналду розірвали за згодою двох сторін. Футболіст покине клуб негайно, тобто, він не повернеться до клубу після закінчення чемпіонату світу-2022, що днями розпочався в Катарі.

«Кріштіану Роналду покине "Манчестер Юнайтед" за згодою двох сторін, що набуде чинності негайно. Клуб дякує йому за неймовірний вклад упродовж двох періодів виступів на "Олд Траффорд", у яких він забив 145 голів у 346 матчах, а також бажає йому та його сім'ї благополуччя у майбутньому», – йдеться в заяві.

Клуб розірвав контракт із Роналду після його інтерв'ю журналістові Пірсу Моргану, у якому футболіст різко критикував «Манчестер Юнайтед». Футбольний клуб відреагував на заяви Кріштіану Роналду, зазначивши, що планує «вжити певних заходів щодо цього». За даними видання The Athletic, через ці заяви клуб планує подати на футболіста у суд.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду виступав за «Манчестер Юнайтед» у 2003-2009 роках. Із 2009 по 2018 рік Роналду грав за мадридський «Реал». Пізніше він за 100 млн євро перейшов до туринського «Ювентуса». У 2021 році він повернувся в англійський клуб. За цей трансфер «Манчестер Юнайтед» заплатив 17 млн євро.