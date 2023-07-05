Конституційний суд визнав неконституційним конфіскацію товарів і штраф у розмірі їх вартості за порушення митних правил. Відповідне рішення 5 липня ухвалив Другий сенат КСУ за конституційною скаргою громадян Анатолія Душенькевича, Андрія Франка та Ірини Ярош стосовно відповідності Конституції ст. 483 Митного кодексу України.

«Дослідивши питання, порушені в конституційних скаргах, Конституційний суд України дійшов висновку, що приписи статті 483 Кодексу не відповідають Конституції України у зв’язку з тим, що "таке законодавче регулювання суперечить засадам демократичного суспільства, базованого на верховенстві права"», – сказано в повідомленні прес-служби суду.

З інших матеріалів КСУ випливає, що раніше суд визнав Анатолія Душенькевича винним у вчиненні адміністративного правопорушення, встановленого частиною першою статті 483 Кодексу, та наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів з конфіскацією транспортного засобу. Після цього він звернувся до КСУ з проханням перевірити згадану частину цієї статті на конституційність.

Автори конституційних скарг просили визнати оспорюваний припис Кодексу неконституційним, оскільки, на їх переконання, він «унеможливлює реалізацію принципу індивідуалізації юридичної відповідальності порушника митних правил з урахуванням характеру вчиненого протиправного діяння, форми вини, характеристики особи, винної у вчиненні правопорушення, можливості відшкодування заподіяної шкоди, наявності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність». Іншими словами, автори подання вказували на те, що ця частина є безальтернативною. Утім повний текст рішення КСУ пообіцяв оприлюднити 6 липня.

Нагадаємо, згідно з санкцією частини першої ст. 483 Митного кодексу, винних осіб, які перемістили товар через митний кордон України із приховуванням від митного контролю, карають штрафом у розмірі 100 відсотків вартості товарів разом з їх конфіскацією.