Львів'яни вже зовсім скоро дебютують у кубковому турнірі

У вівторок, 14 серпня, відбулось жеребкування третього попереднього раунду Кубка України, повідомляє офіційний сайт УАФ. У лотереї взяли участь 9 переможців попереднього етапу та 7 клубів УПЛ з найнижчим рейтингом за результатами минулого сезону. Участь у церемонії жеребкування взяли ексгравець донецького «Шахтаря» і збірної України В'ячеслав Шевчук та колишній тренер «Динамо» Олександр Хацкевич.

Свого суперника отримали й львівські «Карпати»: за вихід в 1/8 фіналу турніру львівʼяни поборються з одеським «Чорноморцем». Поєдинок відбудеться на стадіоні «Україна» у Львові.

Результати жеребкування третього попереднього етапу Кубка України сезону 2024/25:

ФК «Пробій» (Городенка) – ФК «Інгулець» (Петрове)

ФК «Минай» (Минай) – ФК «Вікторія» (Суми)

ФК «Карпати» (Львів) – ФК «Чорноморець» (Одеса)

ФК «Колос» (Ковалівка) – ФК «Оболонь» (Київ)

ФК «Металіст 1925» (Харків) – ФК «Верес» (Рівне)

ФК «Олімпія» (Савинці) – ФК «Зоря» (Луганськ)

ФК «Миколаїв» (Миколаїв, Львівська обл.) – ФК «Буковина» (Чернівці)

ФК «Кудрівка» (Кудрівка) – ФК «ЮКСА» (Тарасівка)

Базова дата проведення матчів третього попереднього раунду – середа, 21 серпня. Точні дати та час проведення поєдинків стануть відомі пізніше.

Нагадаємо, фінал Кубка України заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення фінального матчу має визначити Виконком УАФ. Чинним володарем Кубка України є донецький «Шахтар».