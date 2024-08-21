Підопічні Владислава Лупашка продовжують свою ходу кубковим турніром

Львівські «Карпати» у середу, 21 серпня, в межах 3-го попереднього етапу Кубка України взяли гору над одеським «Чорноморцем», забивши у ворота суперника три сухих голи.

Кубок України, 3-й попередній етап

ФК «Карпати» (Львів) – ФК «Чорноморець» (Одеса) – 3:0

Голи: Очеретько, 35, Кузик, 42, Чачуа, 75

«Карпати» з перших хвилин кинулись атакувати ворота суперника, який зосередився на захисті й намагався вгамувати стартовий запал львів’ян. Потроху гра заспокоїлась і почала заколисувати вболівальників.

На 35-й хвилині Очеретько зняв напругу з гравців своєї команди, відкривши рахунок у матчі – орендований хавбек донецького «Шахтаря» скористався передачею Кузика і влучно пробив у ближній кут. Цікаво, що Олег забив вже у другому матчі поспіль.

Ще до перерви «Карпати» встигли подвоїти – тепер вже Кузик добив м’яч у сітку після відскоку від Очеретька.

Після відпочинку Костенко змарнував декілька нагод забити – чого лише вартий його удар у падінні через себе. «Чорноморець» майже не загрожував воротам Карпат (одесити прибули до Львова без низки своїх основних гравців), натомість підопічні Владислава Лупашка змогли довести рахунок до розгрому зусиллями Чачуа. Впевнена і безапеляційна перемога львів’ян, які вийшли в 1/16 фіналу турніру.