Українська документалка «Земля блакитна, ніби апельсин»

Від четверга, 26 листопада, у прокат виходить документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» від режисерки Ірини Цілик. Стрічка отримала премію за найкращу режисуру на найбільшому фестивалі незалежного кіно у світі «Санденс». Це фільм про сім'ю, яка живе на Донбасі під час війни. Ганна сама виховує чотирьох дітей. Обстріли у їхній Красногорівці не припиняються, але родина знаходить способи тішитися життю. Трейлер дивіться тут.

Оскароносний Мартін Макдонах на львівській сцені

Оскар, Тоні, Золотий глобус і BAFTA – це нагороди драматурга Мартіна Макдонаха, чия п'єса відтепер на львівській сцені. У театрі ім. Марії Заньковецької у середу та п'ятницю, 25 і 27 листопада, – прем'єра вистави «Каліка з Інішмаану». Хоча автор визначає її жанр як ірландська комедія, насправді це драма. На острові Інішмаан десь у міжвоєнні мешкає хлопець з інвалідністю. Серед диваків він залишається найадекватнішим. Його життя сколихує приїзд людей з Голлівуду, які знімають кіно.

«Захотілося, щоб в театрі Марії Заньковецької була сучасна класична драматургія. Адже Макдонах вважається сучасним класиком. Він перший після Шекспіра англійський драматург, чиї всі п'єси були поставлені в Шекспірівському театрі», – розповів режисер Орест Огородник.

Більше інформації за посиланням.

Костя Смолянінов презентує «Треш»

У галереї «Дзиґа» триває виставковий проект львівського фотографа Кості Смолянінова. Цього разу Смолянінов із фотоапаратом роздумував про сміття. Знимкував пластик, потім проявляв плівки старими реактивами і надрукував на вінтажному 40-річному папері. Так автор привертає увагу до екологічних проблем, аби сміття на Землі поменшало. Деталі тут.

Класики, яких ви ще не чули

В Органному залі у неділю, 29 листопада, – концерт у межах проекту «Ukrainian Live. Симфонічні прем'єри», де музиканти презентують маловідомих композиторів. Цього разу Ukrainian Festival Orchestra та диригент Іван Остапович виконають прем'єри симфоній Романа Придаткевича та Романа Сімовича. Більше інформації – за посиланням.

Давній народний стрій із приватної колекції

Львів’яни та гості міста мають нагоду побачити давній український стрій Наддніпрянщини, Чернігівщини та Полтавщини. У Музеї народної архітектури та побуту відкрив виставку зі своєї приватної колекції Олександр Опарій. Цього митця знають також як писанкаря. На експозиції Олександр Опарій показує і рушники XIX століття.