Зимові свята для більшості українців цьогоріч мають нові дати. Святий Миколай приходив 6 грудня, а Різдво за новим календарем святкуватимуть 25 грудня. Львів завжди гостинно зустрічає гостей та створює затишну атмосферу для місцевих мешканців. ZAXID.NET уклав підбірку святкових подій, куди можна піти з рідними та друзями у Львові.

У місті відбуватимуться сотні цікавих подій від вистав та концертів до майстер-класів, на яких можна зробити чудові подарунки. У ці святкові дні також варто не забувати про наших військових, завдяки яким ми можемо почуватись у безпеці.

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У театрі Заньковецької відбудеться вистава «Різдвяна ніч», за мотивами легендарного твору Миколи Гоголя. Виставу показуватимуть 8, 10, 23, 30 та 31 грудня. Квитки можна придбати на сайті та у касі театру.

11 грудня о 19:00 у театрі імені Марії Заньковецької відбудеться різдвяний джазовий концерт музики Френка Сінатри. Деталі та квитки.

13 грудня 0 17:00 у філармонії відбудеться концерт «У передчутті дива». Квартет бандуристок «Львівʼянки» разом зі скрипалями Андрієм Кушніром та Яремою Павлівим підготувати пронизану очікуванням прийдешнього свята програму. Квитки.

9, 17, 24 та 29 грудня у театрі ім. Марії Заньковецької відбудуватимуться різдвяний концерт «Якось на Святвечір». Деталі та квитки.

Із 6 грудня у відпочинковому комплексі Emily Resort, що у Винниках, відкрили парк велетнів – на території встановили понад 30 анімованих фігур, висота яких сягає п’яти метрів. Із 9 грудня у Emily Resort відкривають лижний сезон. На території комплексу також можна покататись на ковзанах. Деталі та вартість шукайте на офіційній сторінці.

Із 9 грудня до 7 січня на території Реберні на вул. Стрийській щовихідних та у святкові дні проводитимуть різдвяний ярмарок.

16 та 17 грудня Дім Франка запрошує львів’ян на майстер-класи з виготовлення різдвяного павука від народного майстра Володимира Мишолівського. Вартість та деталі.

17 грудня о 16:00 у Меморіальному музеї Станіслава Людкевича відбудеться музичний концерт «Брамс при свічках». Квитки можна купити у касі музею.

Із 17 по 31 грудня у Першому академічному театрі для дітей та юнацтва відбуватимуться вистави «Дорога до Різдва». Згідно з сюжетом, головні героїні, дві сестрички – Даринка та Настуня, – готуються до святкування. Квитки.

17 грудня о 18:00 у філармонії відбудеться концерт «Напередодні свята». Цього вечора знані львівські солісти разом з «Віртуозами Львова» підготували особливу програму – кращі хіти різдвяного та новорічного репертуару. Квитки.

20 грудня о 18:00 у львівському театрі ляльок відбудеться вистава «Вертеп», створена харківськими ляльководами. Вистава пропонує авторське художнє прочитання класичного вертепу. Це експериментальна постановка, яка використовує мінімум слів, лише канонічні біблійні тексти та колядки. Немає звичної історії – є ритуальне дійство, яке повертає нас до прадавнього сюжету про народження і смерть, надає сили та віри в неминучу перемогу Добра і Світла. Квитки.

22 грудня о 19:00 львів’ян запрошують на благодійну коляду з гуртом Kurbasy. Захід відбудеться у дворику Львівської копальні кави, квиток вартує тисячу гривень (у вартість входить співаник). Усі виручені кошти спрямують на купівлю авто для 24-ї бригади. Деталі.

22 грудня о 18:00 на площі Ринок відкриють різдвяну шопку.

24 грудня о 14:00 та 25 грудня о 14:00 та о 19:00 у Львівському органному залі відбудуться концерти різдвяної музики при свічках. Квитки.

24 грудня о 12:00 відбудеться винесення Дідуха на площу Ангелів.

25 грудня впродовж дня у Шевченківському гаю відбудеться святкування Різдва: у програмі хода ветеранів, різдвяні тематичні екскурсії з традиційними смаколиками, різдвяною шопкою та теплий вечірній концерт. Квитки у касі музею.

25 грудня о 19:30 у театрі імені Марії Заньковецької відбудеться концерт Різдвяний Jazz. Улюблені святкові композиції Santa Baby, Jingle Bell Rock, Winter Wonderland, Feliz Navidad, Тиха ніч, Народився Бог на санях звучатимуть у джазових аранжуваннях. Квитки.

25 грудня о 16:00 та о 19:00 відбудеться концерт «Різдво у Львівській опері разом зі СКАЙ». Квитки.

Протягом 25 – 26 грудня на території !FESTrepublic святкуватимуть Різдво. На території відбудеться великий різдвяний концерт, виступи вертепів, театральний перформанс, різдвяний DJ set, велике приготування куті, майстер-класи, ярмарка, пошта різдвяних листівок та інші цікаві заходи. Квитки.

26 грудня о 19:00 у палаці залізничників «Рокс» відбудеться музична вистава-комедія «Ніч перед Різдвом». Деталі та квитки.

26 грудня о 18:30 у філармонії відбудеться концерт «Гуцульське Різдво». Учасниками різдвяного дійства є місцеві жителі села Криворівня. Квитки.

26 грудня о 19:00 львівська Опера запрошує на нове ексклюзивне шоу Павла Ільницького «Sinatra: Christmas». Особливою несподіванкою для слухачів стане музична зустріч з Деннісом Аду – одним із найбільш яскравих джазових бенд-лідерів та безсумнівно найвідомішим джазовим трубачем України. Квитки.

26 грудня о 19:00 у центрі Довженка відбудеться концерт Оксани Білозір. Квитки.

26 та 29 грудня о 19:00 у Львівському органному залі лунатимуть улюблені колядки у виконанні Львівського муніципального хору «Гомін» та органістки Світлани Позднишевої. Деталі та квитки.

27 грудня о 19:00 в органному залі відбудеться симфонічний оркестр – Різдвяна симфонія. Квитки.

28 грудня ТНМК повертається із різдвяною програмою «Новий вертеп», яку гурт представить в рамках зимового туру Україною. Виступ буде о 18:30 у Event Hall на !FESTrepublic. Квитки.

29 грудня о 19:00 у центрі Довженка відбудеться концерт «На Різдво. Ігор Богдан». На вас чекає тепла і дружня атмосфера, відомі різдвяні пісні та колядки: «Добрий вечір тобі, пане господарю», «Нова радість стала», «Бог ся рождає» та багато інших, а також народні та естрадні композиції. Квитки.

29 грудня о 19:00 у філармонії відбудеться концерт Christmas по-львівськи. Концерт поєднає впізнаване і нове, народне та авторське, колядки та світові різдвяні хіти, хор і джаз-бенд, концертне виконання і спільну коляду. Деталі та квитки.

30 грудня у Шевченківському гаю відбудеться свято Маланки і Василя. Квитки у касі музею.

30 грудня о 19:00 у львівській філармонії відбудеться різдвяне свято «Бойківське різдво». На сцені буде прикарпатський ансамбль пісні та танцю України «Верховина». Деталі та квитки.

Протягом 25 грудня – 7 січня на площі Музейній (Церква Пресвятої Євхаристії) відбудеться фестиваль «Велика коляда» – там щодня виступатимуть різні ансамблі та хори. Детальніше.

3 січня о 19:30 у львівській Опері відбудеться концерт Christmas Stories. На Вас чекатиме захопливе живе виконання улюблених різдвяних хітів у супроводі сучасного оркестру BigShow Orchestra, під керівництвом Романа Мачишина, унікальне світлове шоу та інші сюрпризи. Квитки.

7 січня о 16:00 у львівській Опері волинський народний хор вітатиме усіх львів'ян новою програмою «Від Різдва до Водохреща». Квитки та деталі.

8 січня у театрі імені Марії Заньковецької відбудуться два концерти Піккардійської Терції (16:30 та 19:30). Запланована особлива програма, до якої увійшли традиційні та авторські колядки й різдвяні пісні. Прозвучать і найкращі твори, які звучали у виконанні метрів протягом останніх 30 років. Квитки.

10 січня буде Різдвяний вечір з Оксаною Мухою на сцені театру Заньковецької. Звучатимуть рідкісні колядки з усіх куточків України, та усім відомі «Добрий вечір тобі», «Бог ся рождає», «Тиха ніч», «На небі зірка ясна засяла», що з року в рік звучать у кожній українській родині. Концерти будуть о 17:00 та о 20:00. Квитки.