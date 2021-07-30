Українська кінокласика просто неба

Музей народної архітектури і побуту запрошує на кінопокази просто неба у давньому селі. Покази влаштовуватимуть щоп'ятниці о 20:00 до кінця літа. Цього тижня глядачам запропонують подивитися фільм Івана Миколайчука «Вавилон ХХ» 1979 року. Кіномани можуть брати свої каремати.

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Персональна виставка Сергія Міхновського

Львівський художник Сергій Міхновський відкрив персональну виставку у Палаці мистецтв. Там демонструє 30років свого творчого життя: від ранніх робіт 1990-х років, часто у стилі пост поп-арту, і до нинішніх днів. Сергій Міхновський був серед перших українців, представлених на аукціоні Sotheby's у 2007-му, виставлявся у Мілані, Сіетлі, Барселоні, Токіо, Буенос-Айресі.

«На виставці у Львівському палаці мистецтв я вперше показую повний цикл "Декоративні пригоди". Разом із тим показую ще попередні проекти, щоб люди могли подивитися, як в мене минуло тих 34 роки творчої діяльності», – запросив Сергій Міхновський.

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Відреставрували карету XVIII століття

У Львівському музеї етнографії та художнього промислу на експозицію повернули оновлену карету львівських архієпископів XVIII століття. Вона унікальна розписами олійними фарбами по золоті. Після кропіткої праці реставратори зберегли пам’ятку, максимально наближеною до автентичного вигляду і показали такою, якою вона дійшла до нас з усіма історичними втратами за 300 років.

«Карета була в такому дуже печальному стані, 300 років робили над нею великі випробування дощі, вітри, різна погода і неналежні умови зберігання. І коли ми її розчистили, ми побачили, що це справжня перлина, справжня королева експозиційного залу», – розповів завідувач сектору експозиції музею Андрій Колотай.

Детальніше читайте на сторінці музею.

Музичний фестиваль Pizzicato e Cantabile

У філармонії стартує органний фестиваль літньої пори Pizzicato e Cantabile. Цьогорічна тема – подорожі і почали у четвер, 29 липня, із романтичної Франції та її музики. А далі до 8 серпня на слухачів чекає 11 концертів, вони мандруватимуть з музикою Іспанії, Італії, Естонії і навіть Голівуду та Бродвею. Завершать подорож українськими композиторами.

Програма доступна тут.

Виставка про реставрацію іконостаса Модеста Сосенка

Унікальний іконостас Модеста Сосенка із церкви у Славському відреставрували і виставили для огляду в історичному музеї. Ці ікони походять з того ж скандального храму, де місцева громада недавно знищила розписи Модеста Сосенка і Юліана Буцманюка. Вцілів тільки не повний іконостас. Львівські реставратори повернули іконам первісний авторський вигляд. Виставка триватиме до кінця літа.

Більше інформації знайдете тут.

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