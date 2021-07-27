У найближчу п'ятницю покажуть фільм Миколайчука, надалі планують демонструвати стрічки Довженка та інших українських режисерів

Музей народної архітектури та побуту у Львові запровадив проект «Кіноскансен», під час якого відвідувачам просто неба показують українську кінокласику. Цієї п’ятниці, 30 липня, відбудеться показ фільму Івана Миколайчука «Вавилон ХХ». Ретроспектива старих українських фільмів запланована до кінця серпня.

Показ кіно просто неба відбуваються щоп'ятниці о 20:00 на галявині біля ставка. Перші фільми почали демонструвати під час фестивалю «Коло Миколайчука» і липень присвятили постаті цього актора і режисера. Але надалі музей вирішив продовжити цей проект до кінця літа.

«У цю п'ятницю, 30 липня, відбудеться сеанс, присвячений творчій спадщині видатного українського актора і режисера. Це буде показ культового фільму Івана Миколайчука «Вавилон ХХ» (1979 р.)», – запросили на подію організатори.

Як розповіла ZAXID.NET комунікаційна менеджерка музею Віталія Пономарьова, у серпні кінопокази продовжать.

«У серпні ми не будемо концентруватися на якомусь окремому акторові чи режисері. Хочемо продемонструвати цікаву класику, наприклад «Землю» Довженка, «Камінний хрест». Наразі ми плануємо показувати фільми до кінця літа, але якщо буде зацікавленість серед відвідувачів, то продовжимо і восени», – розповіла Віталія Пономарьова.

Відвідувачі зможуть сидіти на лавах та вуличних меблях, які є на території музею. Також можна взяти свої каремати.

Вартість квитка на кінопоказ – така ж, як за вхід у музей. Але важливо придбати його до початку фільму, тому що каса працює до 20:00. Після закриття каси здійснити оплату можна буде лише безконтактним способом.

Також кіно просто неба у Львові переглянути у Парку культури та на дахах кінотеатрів.