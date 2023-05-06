Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагородив спеціальною подякою 13-річну українку Софію Самолюк, яка відмовилась виступати на дитячому фестивалі в італійському Санремо через присутність представника з Росії. Про це сам міністр повідомив у п’ятницю, 5 травня.

«13-річна Софія Самолюк відмовилася виступати на дитячому вокальному фестивалі в Санремо через присутність представника Росії та вразила весь світ своєю промовою. Не заспівавши жодного слова, але сказавши важливі слова, вона здобула перемогу для України в СанРемо. Я вдячний їй за цей вчинок і не хочу, щоб через організаторів фестивалю вона залишилася без заслуженої відзнаки. Тому відзначаю її спеціальною подякою міністра закордонних справ України за перемогу духу в культурній дипломатії», – написав Кулеба в Instagram.

Як зазначає «Українська правда», 13-річна співачка з України, переможниця «Чорноморських Ігор 2021» Софія Самолюк відмовилася ділити сцену з російським виконавцем на відомому фестивалі Sanremo Junior, який проходить в Італії. Про участь росіян організатори оголосили за кілька годин до самого конкурсу 3 травня, розповіли представники співачки.

Замість презентації свого вокального номеру, Софія Самолюк виголосила промову. У ній співачка вказала на неприпустимість присутності на міжнародній сцені представників країни-агресорки.

«Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терористки не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну», – заявила зі сцени Софія.

Киянка Софія Самолюк у 2021 році стала переможницею фестивалю «Чорноморські ігри», який проходив у Скадовську Херсонської області (наразі це місто окуповане росіянами). Вона здобула перемогу у категорії «Вокалістки 11-13 років». У 2022 році співачка отримала гран-прі дитячого фестивалю United Kids у Болгарії. Вона стала найкращою серед учасників вікової категорії 13-14 років.

Вокальний конкурс Sanremo Junior проходить в Італії під егідою міжнародної організації ЮНІСЕФ – Дитячого фонду ООН. Її метою визначено захист прав та інтересів дітей.