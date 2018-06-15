Стівен Кінг закликав підтримати українського політв’язня Олега Сенцова

Стівен Кінг

Американський письменник Стівен Кінг у четвер, 14 червня, у своєму Twitter розмістив допис, у якому закликає підтримати українського режисера Олега Сенцова. Про це інформує «Народна правда».

«Сьогодні перший день Чемпіонату світу з футболу та 32 день голодування Олега Сенцова. Приєднуйтесь до мене та PEN America, щоб добитися звільнення українського режисера, що був незаконно ув’язненим у Росії. Часу обмаль, він може померти за свої погляди», – написав Стівен Кінг.

Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsov https://t.co/uViLsbo2N5 — Stephen King (@StephenKing) 14 червня 2018 р.

У дописі американського письменника є посилання на лист-звернення до Володимира Путіна організації PEN America, з проханням звільнити Сенцова. Окрім Стівена Кінга, лист підписали класик канадської літератури Маргарет Етвуд, німецький Нобелівський лауреат Герта Мюллер, актор Патрік Стюарт, панк-виконавець та письменниця Патті Сміт, та інші.

Нагадаємо, ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських тюрмах.