Львівські театри долучились до акції на підтримку Олега Сенцова

У середу, 13 червня актори Львівського драматичного театру імені Лесі Українки зняли відео на підтримку незаконно ув’язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Таким чином вони вирішили ще раз привернути увагу до Сенцова, який оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, які утримуються у російських тюрмах за сфабрикованими звинуваченнями.

Раніше до акції долучились і актори театру імені Леся Курбаса. Окрім відео, зроблено під час вистави театр повішав банер зі словами підтримки режисера на фасаді.

До всесвітньої акції підтримки Олега Сенцова долучились також театри Дніпра, Запоріжжя, Одеси та Києва. В українських містах пройшли численні акції на підтримку режисера, актори, кінематографісти, письменники та інші діячі культури читали його п’єси та оповідання. До читання долучились і деякі російські актори, зокрема Лія Ахеджакова.

Напередодні ЧС в Росії акції на підтримку режисера пройшли по всьому світу.