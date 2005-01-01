Культурні події на вихідних у Львові

«Дударик» запрошує на «Різдвяний концерт».

Про Різдво – мовою музики. Хорова капела «Дударик» цієї п’ятниці та суботи дасть прем'єрний «Різдвяний концерт». На слухачів чекають колядки та щедрівки у незвичному аранжуванні від диригента і директора «Дударика» Дмитра Кацала. Серед відомих: «Небо і земля», «Добрий вечір, тобі», «Нова радість стала» та «Бог предвічний». Решта – незнані чи авторські. Серед гостей дійства – солістка Софія Соловій, сопілковий квінтет «Дудаліс», «Rock Orchestra» та симфонічний оркестр філармонії.

«Таких переживань, як нині, навряд чи пропонували людям. Це така добра, щира візія дитини, яка радіє Різдву. Дуже щира, позитивна енергетика – оце є неповторним», – розповів Дмитро Кацал, директор і диригент «Дударика».

Гурт «Три кроки в ніч» влаштує ліричний концерт.

На завершення виставки – концерт. Національний музей музикою закриває мистецьку експозицію шістдесятниці Алли Горської. У суботу у філії, що на вул. Драгоманова, лунатиме з десяток творів акустичного гурту «Три кроки в ніч» на вірші українських поетів. Серед них – Стус, Антонич, Голобородько і сучасні автори. Вхід на дійство – за добровільні внески.

«Атмосфера, я думаю, вечірня. Лірично-трагічна. Такою є наша музика здебільшого. Прийти і подумати? Так, прийти і подумати», – пояснив Віктор Мартинюк, перкусист гурту «Три кроки в ніч».

Колекція «Гуцульська казка для Дзвінки і Ксені» — від Анастасії Василик.

«Гуцульська казка для Дзвінки і Ксені». Під такою назвою львівська дизайнерка Анастасія Василик продемонструє свою нову колекцію етноодягу. Орнаментами для колекції стали навіть сюжети з косівських кахлів, дзбанків і тарелів. Дизайнерка набиває взори з вовни на пресоване сукно чи кашемір. За три місяці створила десять комплектів. Це сукні, безрукавки, спідниці, жакети, пальта, кожухи, а також намиста чи сумочки з валяної вовни. Показ у гуцульському стилі – вже цієї неділі у ресторані «Ратуша».

«Хотілося дух Різдва перенести в одяг. Такий, що до коляди. Це є одяг, в якому можна і колядувати, і щедрувати, і просто взимку ходити в гості», – розповіла дизайнерка Анастасія Василик.