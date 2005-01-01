Культурні події на вихідних у Львові

У Львові відкрили виставку пам’яті Василя Пилип’юка у його день народження

«В гостях у Василя та Маланки» — 13 січня.

Побувайте в гостях у Василя та Маланки. Цієї суботи, 13 січня, у Львівській духовній семінарії на охочих чекає родинне святкування Старого Нового року. Це буде спільна коляда зі Софією Фединою, виступ етно-гурту «ЯгОди», а також особлива коляда від дітей з вадами слуху. В час щедрої гостини можна буде стежити за різдвяним дійством від акторів театру «На світанку». А ще відбудуться лотерея та цікаві конкурси. Кошти, зібрані за вхід, віддадуть на благодійність.

«Це є проект на підтримку нечуючих, зокрема молоді і дітей. Друга ціль – це є молодь, зокрема молодь із сіл і малих містечок. А також створення освітнього центру, де всі бажаючі зможуть навчатись, щоби потім відкривати католицькі школи та садочки», – розповіла Оленка Карнаух, в.о. директора «Фундації Духовного Відродження».

Гігантський Дерев'янко заколядує 14 січня.

Гігантський Дерев'янко заколядує на Василя, 14 січня, в Парку культури. Над маріонеткою ще від вересня трудиться з десяток вояків АТО. Залишилось доробити лише голову. Цього кремезного персонажа вони зібрали з понад сотні деталей. І важитиме він 600 кг. Познайомитися з дерев’яним велетнем можна буде під супровід колядок. А далі DJ Garry Shumoff влаштує дискотеку. Та свій карпатський альбом запрезентують Derrick&Tonika.

«Дерев’янко постане в образі колядника. Він сам має 4,5 м зросту і в руках триматиме велику колядницьку зірку. Дійство відбудеться перед входом до Парку культури», – розповів ветеран АТО Юрко Вовкогон.

Заколядують діти зі Львова і Станиці Луганської.

У неділю, 14 січня, у Львові відбудеться дійство «Мозаїка». У храмі Климентія Шептицького, що на вул. М. Кривоноса, 1, відбудеться об’єднання Сходу і Заходу. Діти зі Станиці Луганської подолають 1,5 тис. км, щоби заколядувати разом із львівським хором «Жайвір». Звучатимуть колядки та щедрівки з різних регіонів України, архаїчні тексти Різдва. Цей пісенний проект уже на Водохреща зазвучить і в Станиці Луганській.

«Мозаїка» – щорічний, багаторічний різдвяний проект. Тут дуже багато тем і мотивів Різдва, від карнавально-народних до сакрально-містичних і сакрально-домашніх», – розповіла Уляна Горбачевська, режисерка дійства «Мозаїка».

Прем’єра «Ескоріал» у кінотеатрі ім. О. Довженка.

Театр «Domus» у п’ятницю, 12 січня, запрошує на прем’єру «Ескоріал». Це вистава за п'єсою бельгійського драматурга Мішеля де Гельдерода про кохання, зраду та владу. У камерній постановці режисерка Наталя Меньшикова із Криму розсадить глядачів просто на сцені й обіцяє їм інтерактив. Усе це – у кінотеатрі ім. О. Довженка на Сихові.

«Спектакль про те, що Король дізнався про наш зв’язок із Королевою і відповідно закручується сюжет навколо того, як вчинить Король із Блазнем», – розповів актор і хореограф Олег Ярошенко.