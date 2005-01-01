У Львові заспівають колядники зі Станиці Луганської

У Львові відкрили виставку пам’яті Василя Пилип’юка у його день народження

Ці діти мешкають усього за кількасот метрів від лінії зіткнення у Станиці Луганській і зараз приїхали до Львова, аби дати концерт із львівською співачкою Уляною Горбачевською у межах проекту «Мозаїка».

У серпні 2014-го українські війська звільнили Станицю Луганську від сепаратистів. Зараз мешканці поступово повертаються до звичного життя.

«Зараз не стріляють, тому ми надолужуємо згаяне. Через таку гірку ситуацію до нас більше приїжджають з інших регіонів, тому ми тепер знаємо Україну краще, глибше», – зізналася вчителька музики у Станиці Луганській Наталія Сінько.

Влітку у Станицю Луганську приїхала львівська співачка Уляна Горбачевська, аби дати майстер-класи архаїчних коляд місцевим дітям. Творили у співпраці із агенцією «Арт-поле» і фондом Сергія Жадана.

«Усі говорять про те, що нас розділяє, а ми таким проектом пропонуємо подумати, що в нас багато є того, що нас об'єднує. Зрештою, пісня – та ж коляда чи народна пісня – те, що об'єднує на даний момент», – вважає Уляна Горбачевська, авторка проекту «Мозаїка».

«Спочатку мені було складнувато, бо є незнайомі слова в колядках і треба їх правильно вимовляти, проінтонувати це все, але потім із часом звик і все добре», – поділився враженнями учасник майстер-класів зі Станиці Луганської Дмитро Борщовський.

«Перша репетиція тривала 4 години. Діти не звикли. Другий день – три і третій день приблизно дві години. І отак ми вивчили. Всі дітки закохалися в Уляну, в її енергію і тому з'явилося велике бажання зустрітися ще раз», – пояснила Олена Борщовська, хормейстер будинку культури Станиці Луганської.

Зустрілися вже у Львові. Серед дітей є ті, хто мешкає у рідній Станиці, і переселенці.

«Я переселенка, я переїхала в Київ. Так, це жахливо. Я намагаюся жити, змиритися, але в будь-якому випадку все колись зміниться і я впевнена, що все буде добре. А оці коляди для мене як свобода. Я розкриваюся і співаю, вільно співаю», – розповіла переселенка Аліна Валуйська.

Такий проект має ширшу мету: аби ці коляди залишилися у житті східних українців і після концерту.

У межах проекту «Мозаїка» у Львові виступ відбудеться у неділю, 14 січня, о 19:00 у храмі Климентія, нині церкві-музеї Андрея Шептицького, що на вул. Кривоноса. Заспівають Уляна Горбачевська, гастролери зі сходу, хор «Жайвір» і актор Микола Береза.

«Дуже важливо, що зараз, 14 січня, на Василя, вони співають тут, у Львові, а 19 січня буде концерт у Станиці Луганській вже з відео, з картинками, з враженнями від Львова», – зазначила представниця агенції «ArtPole» Ольга Михайлюк.