Благодійний марафон «Подаруй Олесю життя» продовжить львівський октет «Орфей»

У Львові відкрили виставку пам’яті Василя Пилип’юка у його день народження

У маленького львів’янина Олеся Патера ‒ рідкісна хвороба ‒ моя-моя. Вона уражує судини головного мозку і вже спричинила у хлопчика інсульт. Врятувати може операція, яка коштує 130 тисяч доларів. Благодійники і артисти об'єдналися заради Олеся. Уже колядували «Піккардійська терція», Оксана Муха, хор «Дударик», Олександр Божик, Тарас Чубай. Разом зібрали майже 60 тисяч доларів. Тепер приймає естафету октет «Орфей».

На сцену також вийде співак Павло Табаков, бо він колись був одним із орфеївців.

«В мене велика ностальгія щодо цього колективу. Тому що 8 років ми об'їздили всю Європу: колядували, співали і духовну, і народну музику, світові хіти. І зараз мені дуже приємно приєднатися до цього концерту, тому що це буде справжнє Різдво», ‒ ділиться емоціями Павло Табаков.

Цей колектив частіше концертує Західною Європою, ніж Україною, щойно повернувся із гастролей.

«Маємо гарні контакти у Західній Європі, зокрема ми зробили декілька турне за цей рік у Франції, Німеччині, Голландії, Швейцарії, Австрії, Німеччині. Ми веземо український продукт, це нас дуже тішить», ‒ розповідає соліст «Орфею» Любомир Кончаківський.

Тепер «Орфей» готує для львів'ян ще трохи звуків Різдва: і нашого рідного, і трохи іноземного.

«Ми пробували в цьому концерті, хотіли поєднати дві традиції різдвяних піснеспівів, тобто це українські наші традиційні коляди і пісні різдвяні європейські», ‒ додає соліст «Орфею» Семен Пігура.

Із мистецьким центром «Веселі черевички» обіцяють створити театралізоване дійство із світловими спецефектами. Два різдвяні концерти октету «Орфей» ‒ у п'ятницю, 12 січня, у театрі імені Марії Заньковецької. У вестибюлі стоятимуть скриньки для пожертв Олесю Патеру.