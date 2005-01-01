Культурні події на вихідних у Львові

У Новий рік Львівська опера заграє барвами.

Зустріти Новий рік з 10 тисячами львів’ян. 31 грудня о 23:00 біля Львівської опери розпочнеться дивовижне святкування. Із балкону театру всіх тішитимуть міксом коляд, етно- та електромузики гурти «KURBASY» та «LIRWAK». А сама опера засяє різними барвами у 3-D мапінг шоу. Це будуть образи з гороскопу, космічні варіації і етномотиви.

«Для нас це буде дуже хороше видовище, для львівського глядача. Це цікавіше, ніж просто прийти під ялинку і випити шампанського. Можна буде ще подивитися на красиве, казкове дійство», – розповів медіахудожник дійства Володимир Стецькович.

На Різдво до Львова приїде до сотні звіздарів.

Різдво у місті теж буде вражаючим. Серед основних традиційних дійств: встановлення Різдвяного дідуха на пл. Яворського у Святвечір та Міжнародний Різдвяний фестиваль біля головної ялинки на саме Різдво Христове. З’їдуться етноколективи з Польщі, Білорусі, Туреччини та Словенії. У дворику Ратуші гостей чаруватиме феєрія від воскресінців «Коли ангели спускаються на землю». А в Домініканському соборі розпочнеться фестиваль «Велика коляда». На другий день свят звіздарі – а їх буде до сотні – з’їдуться до Львівської опери на фестиваль «Спалах Різдвяної звізди». Цьогорічна родзинка – звізда з воєнної амуніції. Та розпочнуться забави ще з першого дня Нового року.

«Музика з балкону Ратуші лунатиме о 16:00. Ми це називаємо «Джаз на балконі». Цього разу ми запросили Соломію Чубай та її гурт «Джалапіта» для виконання різдвяно-новорічної програми з балкону міського голови», – розповіла Марта Іванишин, організаторка новорічно-різдвяних подій Львова.

У Шевченківському гаю колядуватимуть від хати і до хати.

Особлива атмосфера Христового Різдва буде і в «Шевченківському гаю». Три дні тут звучатиме дзвінка коляда, на ярмарку щедро частуватимуть традиційними стравами – медовою кутею, пампушками, духмяним узваром.

Охочі зможуть навчитися робити ляльки-мотанки, дідухи, різдвяні павуки з соломи, відвідати майстер-класи з ковальського мистецтва. А ще скуштувати хліба, випеченого в старовинній печі, чи почути про давні звичаї святкування Різдва. А для малечі відомі львів’яни читатимуть добрі казки.

«Музей придбав сани. Як буде сніг, колядників возитимуть на санях. І однією з атракцій святкувань триденних є те, що можна буде колядувати від хати і до хати, але пересуваючись на санях. Як це колись робили наші предки, як це робили в українських селах. Роблять, зрештою, досі», – розповів організатор «Різдва в гаю» Андрій Сидор.