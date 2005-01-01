У Львівському аеропорту влаштували флешмоб із різдвяними світовими хітами

Удруге перед Новим Роком у залі львівського летовища влаштували масове виконання колядок. Цього разу їх заграв дитячий духовий оркестр «Львівські фанфари» дитячої школи мистецтв № 5.

Юні музиканти виконали п’ять композицій – це українські коляди і відомі у світі композиції.

«Підготували спеціальну різдвяно-новорічну програму, це світові хіти. Так само ABBA «Happy New Year», «Щедрик» був у нашому роковому виконанні. Ну і звичайно, куди без української колядки. «Во Вифлеємі нині новина» в такому трошки латиноамериканському стилі підготував наш оркестр і наші мажоретки», – розповів Андріян Леськів, художній керівник оркестру «Львівські фанфари».

«Аеропорт – це таке місце дуже романтичне, тут люди прилітають, відлітають, зустрічають, проводжають і для нас дуже приємно, що ця позитивна емоція на прильоті-відльоті сьогодні у нас є. І я себе теж нині почуваю пасажиром, що прилетів, відчуваю кусочок того свята. Дуже вдячна виконавцям за такий гарний захід», – прокоментувала генеральна директорка аеропорту «Львів» Тетяна Романовська.