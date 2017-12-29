Львівський театр «Domus» посадить глядачів на сцену у новій постановці «Ескоріал»

КультураМарічка Крижанівська, 9 січня, 18:48 1630

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Театр «Domus», заснований переселенцями із Криму та львів'янами, 12 січня презентує прем'єру вистави «Ескоріал» за п'єсою бельгійського драматурга Мішеля де Гельдерода.

Бельгієць Мішель де Гельдерод написав свою п'єсу у 1928 році. Він переплів кохання, зраду, владу.

«Тут постануть божевільний король, божевільна влада, його правління. Оці всі штучки, перепльоти будуть у цій виставі. Тому, думаю, людям цікаво буде подивитися. Це фарс у чистому вигляді», – розповів Денис Федєшов, актор і директор театру «Domus».

«Спектакль про те, що Королева вперше сприймає Блазня, як живу людину, зацікавлюється ним. Між ними зав'язуються стосунки. Король дізнається про це і закручується сюжет навколо того, як вчинить Король із Блазнем», – розповів актор і хореограф Олег Ярошенко.

У цій камерній постановці режисерка Наталя Меньшикова із Криму посадить глядачів просто на сцену і обіцяє їм інтерактив.

«У цій виставі глядач безпосередньо бере участь. Це новий формат для нас, це камерна вистава. І глядач, і актор на сцені разом. Усього 60 місць. Тому так близько зазирнути за лаштунки і влади, і акторської роботи, я думаю, прекрасна нагода», – пояснила співзасновниця театру «Domus», режисерка Наталя Меньшикова.

Театр «Domus» обростає репертуаром. Це уже буде його сьома вистава. Прем'єра «Ескоріалу» відбудеться у п'ятницю, 12 січня у кінотеатрі ім. О. Довженка на Сихові.

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