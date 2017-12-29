Львівський театр «Domus» посадить глядачів на сцену у новій постановці «Ескоріал»

Театр «Domus», заснований переселенцями із Криму та львів'янами, 12 січня презентує прем'єру вистави «Ескоріал» за п'єсою бельгійського драматурга Мішеля де Гельдерода.

Бельгієць Мішель де Гельдерод написав свою п'єсу у 1928 році. Він переплів кохання, зраду, владу.

«Тут постануть божевільний король, божевільна влада, його правління. Оці всі штучки, перепльоти будуть у цій виставі. Тому, думаю, людям цікаво буде подивитися. Це фарс у чистому вигляді», – розповів Денис Федєшов, актор і директор театру «Domus».

«Спектакль про те, що Королева вперше сприймає Блазня, як живу людину, зацікавлюється ним. Між ними зав'язуються стосунки. Король дізнається про це і закручується сюжет навколо того, як вчинить Король із Блазнем», – розповів актор і хореограф Олег Ярошенко.

У цій камерній постановці режисерка Наталя Меньшикова із Криму посадить глядачів просто на сцену і обіцяє їм інтерактив.

«У цій виставі глядач безпосередньо бере участь. Це новий формат для нас, це камерна вистава. І глядач, і актор на сцені разом. Усього 60 місць. Тому так близько зазирнути за лаштунки і влади, і акторської роботи, я думаю, прекрасна нагода», – пояснила співзасновниця театру «Domus», режисерка Наталя Меньшикова.

Театр «Domus» обростає репертуаром. Це уже буде його сьома вистава. Прем'єра «Ескоріалу» відбудеться у п'ятницю, 12 січня у кінотеатрі ім. О. Довженка на Сихові.