Курбасівці ставлять химерну казку «Впольована пристрасть»

У Львові «Big Band» заколядує у джазовому стилі на концерті «Christmas по-львівськи»

Виставу «Впольована пристрасть або Підслухані пісні княжого саду» курбасівці посилено готували два місяці. Це химерна казка про любов, пошуки скарбу, помсту, відвагу і чари.

За містичну постановку вперше як режисер взявся сценограф Богдан Поліщук. У цьому театрі він працював над сценографією вистав «Лісова пісня» та «Благодарний Еродій».

Це перший досвід курбасівців із ляльками. У такий різноманітний спосіб актори переплітають фольклор і міфи, умовний період українського бароко, часи козаччини, а також красиве сільське і світське життя. В основі сучасної п’єси Галини Листвак і Ольги Ренн – історія трьох жінок, двох князівн та чарівниці, в чиї долі втручаються три сестри-богині.

«Доля однієї жінки дуже щасливо закінчується. Для другої – доля дуже фатальна і трагічна. А третьої – під великим питанням», – заінтригував постановник вистави Богдан Поліщук.

«Хто його знає, від чого залежить щастя? Напевно, від долі. Але, зрештою, і від нас, бо кожен сам собі обирає долю», – поділився думками актор Олег Онищак.

У виставі звучатимуть кобза, сопілка, скрипка, бубни і не лише. А музика – Всеволода Сіренка та Андрія Селецького. «Ми навмисне не брали автентичної музики. Вона тепер роблена, просто під стиль бароко, аля під козаччину», – пояснив автор музики Андрій Селецький.

Прем’єра вистави вже цієї п’ятниці та суботи, 22 та 23 грудня.