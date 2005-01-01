Курбасівці ставлять химерну казку «Впольована пристрасть»

Цього разу прем’єра експериментальна – із залученням ляльок

КультураОксана Сенишин, 22 грудня, 15:54 2280

Відео до теми

До теми

Виставу «Впольована пристрасть або Підслухані пісні княжого саду» курбасівці посилено готували два місяці. Це химерна казка про любов, пошуки скарбу, помсту, відвагу і чари.

За містичну постановку вперше як режисер взявся сценограф Богдан Поліщук. У цьому театрі він працював над сценографією вистав «Лісова пісня» та «Благодарний Еродій».

Це перший досвід курбасівців із ляльками. У такий різноманітний спосіб актори переплітають фольклор і міфи, умовний період українського бароко, часи козаччини, а також красиве сільське і світське життя. В основі сучасної п’єси Галини Листвак і Ольги Ренн – історія трьох жінок, двох князівн та чарівниці, в чиї долі втручаються три сестри-богині.

«Доля однієї жінки дуже щасливо закінчується. Для другої – доля дуже фатальна і трагічна. А третьої – під великим питанням», – заінтригував постановник вистави Богдан Поліщук.

«Хто його знає, від чого залежить щастя? Напевно, від долі. Але, зрештою, і від нас, бо кожен сам собі обирає долю», – поділився думками актор Олег Онищак.

У виставі звучатимуть кобза, сопілка, скрипка, бубни і не лише. А музика – Всеволода Сіренка та Андрія Селецького. «Ми навмисне не брали автентичної музики. Вона тепер роблена, просто під стиль бароко, аля під козаччину», – пояснив автор музики Андрій Селецький.

Прем’єра вистави вже цієї п’ятниці та суботи, 22 та 23 грудня.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Відео до теми

До теми

У Львові – світова прем’єра фольк-опери Станковича «Коли цвіте папороть» ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук