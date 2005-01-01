Культурні події на вихідних у Львові

Фестиваль «Віртуози» перенесе слухача в Голлівуд.

«Віртуози» цими вихідними будуть щедрими. Фестиваль у п’ятницю, 1 червня, потішить концертом камерного оркестру «Віртуози Львова», піаністки Діани Чубак та польського диригента Яцека Рогаля. Серед усього звучатиме симфонія для струнних Мендельсона, яку він написав ще не маючи 15 років. У суботу, 2 червня, відбудеться «Голлівудська подорож» із нідерландським диригентом Раймондом Янссеном та оркестром «INSO-Львів». А вже у неділю – «Шопен при свічках». Це продовження успішного проекту львівської піаністки Маріанни Гумецької.

«Оркестр «ІNSO» виконає твори відомих композиторів, які неодноразово отримували нагороду «Оскар» за музику до кінофільмів Голлівуду, для музики Бродвею», – розповіла директорка-розпорядниця оркестру «INSO-Львів»Тетяна Приліпко.

У «Шевченківському гаю» буде казка.

«Казка в гаю» поверне вас у дитинство. Театралізоване масове дійство триватиме впродовж двох вихідних у Музеї народної архітектури та побуту у Львові. Понад десяток колективів із Києва, Рівного, Кропивницького, Тернопільщини та, звісно, Львівщини, покажуть свої найцікавіші постановки. Це знайомі з дитинства «Дюймовочка», «Зоряний хлопчик», «Кицин дім». Будуть різноманітні конкурси, акторські тренінги для дітей та батьків, навіть розмови з психологами про малечу.

«Головна подія фестивалю – флешмоб. Розпис карти України. Цього разу це «Україна моя квітуча»: кожна область заквітчається квітами. Розписуватимуть її колективи», – розповіла Соломія Довгань, наукова співробітниця музею.

«LvivKlezFest» кличе на квест місцями таємниць.

А фестиваль єврейської музики «LvivKlezFest» готує у неділю, 3 червня, дитяче свято «Цигеле-мигеле». Опівдні в Почесному консульстві Ізраїлю буде концерт, художні та танцювальні майстер-класи, а ще — справжня циркова вистава. Тоді ж біля Оперного театру обіцяють квест «Єврейські таємниці міста Лева».

«А також цілу серію екскурсій, яку ми безкоштовно будемо проводити по єврейському кварталу Львова як українською, так і англійською мовами», – розповіла Адель Діанова, директорка єврейського фонду «Хесед-Ар'є».