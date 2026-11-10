Така проблема виникає, коли волога не встигає випаровуватися

Замість того щоб вкриватися апетитною золотистою скоринкою, курка іноді тушкується у власному соку й нагадує варене м’ясо. Така проблема виникає, коли волога не встигає випаровуватися, а температура сковорідки занизька. У результаті шматочки не обсмажуються, а фактично тушкуються. Ukr.Media розповідає, яких помилок ви припускаєтесь під час приготування.

Чому курка не смажиться, а тушкується?

Головна причина – надлишок вологи на поверхні м’яса. Поки вода не випарується, рум’яна скоринка не утвориться. Для цього зовнішній шар має підсохнути й нагрітися до температури понад 100 °C.

Ще одна помилка – недостатньо розігріта сковорідка. Після додавання м’яса її температура знижується, а сік, що виділяється, не встигає випаровуватися та накопичується на дні. У результаті курка тушкується замість того, щоб смажитися.

Тому перед приготуванням м’ясо варто ретельно промокнути з усіх боків паперовими рушниками. Що сухіша поверхня, то швидше вона зарум’яниться.

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Не менш важливий і вибір посуду. Сковорідка з тонким дном погано утримує тепло й швидко охолоджується від контакту з холодним м’ясом. Краще підійде чавунна або інша модель із товстим дном і стінками: такий посуд довше зберігає високу температуру.

Заважає й тіснява на сковорідці. Якщо шматочки лежать надто щільно, випаровування вологи сповільнюється, і курка виходить наче вареною. Між ними варто залишати проміжки близько двох сантиметрів. Якщо м’яса забагато, смажте його кількома порціями.

Для утворення хрусткої скоринки дайте курці підсмажитися з одного боку, не рухаючи її постійно. Надто часте перевертання може заважати рівномірному підрум’яненню. Коли поверхня підсмажиться, шматок зазвичай легко відділяється від дна – тоді його можна перевернути.