13 липня курс євро до долара на міжнародних ринках опустився до $0,9930

У середу, 13 липня, курс євро подолав паритет із доларом. Курс євро до долара на міжнародному ринку Forex опустився до $0,9930 станом на 17:30 за київським часом, свідчать дані торгів. Попереднього разу євро коштував дешевше за долар майже 20 років тому – 6 грудня 2002 року, повідомив профільний фінансовий сайт Мінфін.

Падіння курсу європейської валюти сталось відразу після оприлюднення даних про інфляцію у США, яка досягла максимуму з 1981 року, пише Мінфін.

Ціна гривні за долар також продовжує стрімке падіння і становить 37 грн. За даними Мінфіну, середній курс гривні у касах банків 13 липня продовжує стрімко падати та становить 36,95-37,725 грн за долар, а на чорному ринку – понад 37,5 за долар. У вівторок, 12 липня, ціна коливалися на рівні 37,24 – 37,52 грн.

Напередодні видання Reuters повідомило, що курс долара й євро вперше за останні 20 років зрівнявся.

«Євро впав до 20-річного мінімуму та наблизився до паритету по відношенню до долара через побоювання, що енергетична криза спрямує регіон у рецесію, тоді як американська валюта піднялася через очікування що Федеральна резервна система підвищуватиме ставки швидше та далі, ніж інші країни», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що минулого тижня євро впав на 3,2% щодо долара. Це сталося через загрозу виникнення енергетичної кризи, яка викликана невизначеністю поставок газу з Росії.