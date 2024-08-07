Курт Рассел та Мішель Пфайффер виконають головні ролі

Зірки Курт Рассел та Мішель Пфайффер виконають головні ролі у наступному спін-офі популярного неовестерна «Єллоустоун», повідомляє портал TVLine.

Новий серіал називається «Медісони». Він розповість про заможну династію Клайбернів, яка після трагічної смерті батька сімейства та одного з братів переїжджає з Нью-Йорка до Монтани, де матріархальна мати Стейсі (Пфайффер) розпочинає нове життя. Раніше цей проєкт мав назву «2024», а головну роль мав виконати Метью МакКонагі. Судячи з усього, сюжет повністю переписали, але неясно, з якої причини.

Нагадаємо, що в оригінальному «Єллоустоуні» центрального персонажа грав Кевін Костнер упродовж п’яти сезонів від 2018 року. Також уже встигли вийти такі спін-офи, як «1883» та «1923».

Нагадаємо також, що раніше Курт Рассел та Мішель Пфайффер уже знялися разом у кримінальній мелодрамі 1988 року «П’яний світанок».