Курка і зелений шпинат – це поєднання корисного і смачного обіду.

Інгредієнти:

шпинат – 300 г;

артишоки – 30 г;

куряча грудка – 4 шт.;

сир маскарпоне – 20 г;

лимон, цедра – 1 ч. л.;

лимон, сік – 1 ч. л.;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

олія соняшникова рафінована – 2 ст. л.;

вода – 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Помийте шпинат, покладіть його у велику каструлю і додайте 4 столові ложки холодної води. Накрийте кришкою і поставте на середній вогонь на 5 хвилин, іноді струшуючи. Після того, як шпинат прив’яне, зніміть кришку, перекладіть у сито над мискою, дайте стекти і охолонути, пише Shuba.

Помийте курячі грудки та обсушіть паперовими рушниками. Покладіть їх на обробну дошку, накрийте шматком харчової плівки і злегка відбийте качалкою або кухонним молоточком, щоб грудка мала однакову товщину.

Акуратно надріжте кишеньку збоку кожної курячої грудки приблизно на ¾ довжини всередині та впоперек, намагаючись не прорізати наскрізь. Викладіть курячі грудки на тарілку та поставте в холодильник, поки будете робити начинку.

Відіжміть шпинат у ситі та покладіть у чашу блендера. Додайте серцевини артишоків і маскарпоне, збийте протягом декількох секунд, щоб вийшов густий вершковий зелений соус. Додайте лимонну цедру, сік, сіль та перець і все перемішайте.

Дістаньте курячі грудки з холодильника. Посоліть і поперчіть.

Притримуючи кожну грудку, акуратно заправте одну столову ложку начинки глибоко в кишеньку. Слідкуйте за тим, щоб начинка не потрапила на зовнішній бік курятини. Закріпіть отвір парою зубочисток, щоб утримувати начинку.

Розігрійте олію у великій сковорідці на сильному вогні і покладіть грудки в сковороду. Зменшіть вогонь до середнього та готуйте по 5-6 хвилин з кожного боку. Зніміть курку зі сковороди, викладіть на тарілки і накрийте кришкою, щоб вона не охолола. Якщо ви будете подавати одразу – накривати не потрібно.

Перед подачею видаліть зубочистки, розріжте кожну грудку навпіл або на декілька частин і подавайте із салатом чи зеленню.

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