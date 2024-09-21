Куряча грудка, фарширована шпинатом. Рецепт дня0
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Курка і зелений шпинат – це поєднання корисного і смачного обіду.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Помийте шпинат, покладіть його у велику каструлю і додайте 4 столові ложки холодної води. Накрийте кришкою і поставте на середній вогонь на 5 хвилин, іноді струшуючи. Після того, як шпинат прив’яне, зніміть кришку, перекладіть у сито над мискою, дайте стекти і охолонути, пише Shuba.
Помийте курячі грудки та обсушіть паперовими рушниками. Покладіть їх на обробну дошку, накрийте шматком харчової плівки і злегка відбийте качалкою або кухонним молоточком, щоб грудка мала однакову товщину.
Акуратно надріжте кишеньку збоку кожної курячої грудки приблизно на ¾ довжини всередині та впоперек, намагаючись не прорізати наскрізь. Викладіть курячі грудки на тарілку та поставте в холодильник, поки будете робити начинку.
Відіжміть шпинат у ситі та покладіть у чашу блендера. Додайте серцевини артишоків і маскарпоне, збийте протягом декількох секунд, щоб вийшов густий вершковий зелений соус. Додайте лимонну цедру, сік, сіль та перець і все перемішайте.
Дістаньте курячі грудки з холодильника. Посоліть і поперчіть.
Притримуючи кожну грудку, акуратно заправте одну столову ложку начинки глибоко в кишеньку. Слідкуйте за тим, щоб начинка не потрапила на зовнішній бік курятини. Закріпіть отвір парою зубочисток, щоб утримувати начинку.
Розігрійте олію у великій сковорідці на сильному вогні і покладіть грудки в сковороду. Зменшіть вогонь до середнього та готуйте по 5-6 хвилин з кожного боку. Зніміть курку зі сковороди, викладіть на тарілки і накрийте кришкою, щоб вона не охолола. Якщо ви будете подавати одразу – накривати не потрібно.
Перед подачею видаліть зубочистки, розріжте кожну грудку навпіл або на декілька частин і подавайте із салатом чи зеленню.
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