Верховна Рада ввела квоти на українські пісні в радіоефірі влітку 2016 року

З четверга, 8 листопада, в Україні починається фінальний етап введення квот для пісень українською мовою в ефірі радіостанцій. Про це йдеться в перехідних положеннях відповідного закону №1421-VIII, інформує LB.ua.

Як повідомляється, відсьогодні частка пісень українською мовою на радіо повинна становити 35%, а не 30%, як раніше. Квота повинна зберігатися протягом доби і в часових проміжках з 07:00 до 14:00 і з 15:00 до 22:00.

Частка передач державною мовою має становити не менш ніж 60%. Мова іде про новини, аналітику та розважальні програми.

Як інформував ZAXID.NET, закон про квоту для української мови на радіо було затверджено влітку 2016 року. Він набув винності у листопаді 2016 року. Закон передбачає, що радіоорганізації зобов'язані забезпечити частку пісень державною мовою не менш ніж 35% від загального часу звучання пісень упродовж доби. Квота вводиться поступово: протягом першого року після набуття чинності закону квота повинна становити 25%, другого року - 30%, починаючи з третього року - 35%.

Також передбачено, що не менш ніж 60% добового обсягу ведення передач (новини, ранкові програми) повинні здійснюватися українською мовою. Ця квота також вводиться поступово: 50% в перший рік дії закону, 55% - у другий рік, а починаючи з третього - 60%.