Латвія переведе усі школи нацменшин на державну мову

Згідно з рішенням парламенту, дошкільне навчання буде білінгвальним

Сейм Латвії в четвер, 22 березня, прийняв поправки до закону про освіту, які передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин на навчання державною мовою. Поправки підтримали 58 депутатів, 18 проголосували проти, пише Delfi.

Закон передбачає проведення реформи в навчальних закладах нацменшин у 2021/2022 навчальному році.

Згідно з рішенням парламенту, дошкільне навчання буде білінгвальним.

У початковій школі (1-6 класи) не менш ніж 50% предметів будуть викладатися латиською мовою, на завершальному етапі основної освіти (7-9 класи) - 80%. У середній школі (10-12 класи) навчання відбуватиметься тільки латиською мовою, крім предметів, пов'язаних із рідною мовою (рідна мова та література).

Перехід до цього забезпечать поступово. У 2019/2020 навчальному році 80% навчання державною мовою в основній школі необхідно буде забезпечити тільки в 7-х класах, у 2020/2021 навчальному році - в 7-х і 8-х класах, а у 2021/2022 навчальному році - вже на всьому заключному етапі основної школи. У середній школі у 2020/2021 навчальному році повністю державною мовою навчатимуться учні 10-11-х класів, через рік - усіх класів.

Нагадаємо, у січні таке рішення ухвалив Кабінет міністрів Латвії.